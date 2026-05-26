Най-мащабният атракционен парк за Празника на розата в Казанлък

От 29-ти май до 7-ми юни за първи път в Казанлък жителите и гостите на града ще имат възможност да се забавляват в 50-метров атракцион Страр флаер и най-екстремния атракцион в Европа - брейк денс - Show time.

Атракциите са част от традиционния фестивал "Казанлък Мези", който ще се проведе от 29-ти май до 7-ми юни, обещавайки десет незабравими фестивални дни с разнообразни концерти в различни стилове и със свободен вход.

Проектът е микс от спорт, музика и вкусна храна, който среща посетителите с най-големите звезди от музикалната сцена и невероятния свят на атракциите.

“Подготвили сме концерти на най-актуалните звезди в момента, участие на талантливи деца млади артисти, интерактивни спортни игри, куизове с награди, турнири по белот и табла и надяждания през целия ден, в комбинация с най-модерните европейски атракции, невероятна улична храна и сладкиши, и то с вход свободен”, споделя рапърът Георги Енчев, който е и организатор на фестивала.

Лунапаркът ще включи най-новите европейски атракции, като последен модел Брейк денс - Show time, Пейка-Диско денсър, Къща на ужасите, Блъскащи колички, Паратропер, най-големия батут на Балканите, Авто скутер, 50-метров Стар флаер, Пинк дейт, гигантски интерактивни софт игри и др.

Програма на Казанлък Мези включва изпълнения на:

29.05 - Анелия

30.05- Сигнал

31.05 - Лидия

1.06 - Криско

2.06 - Торино и Пашата

3.06 - Dj дамян

4.06 - Селина

5.06 - Петя Панева

6.06 - Глория

7.06 - 100 Кила

Нека заедно споделим моменти на веселие и емоции в прегръдката на един от най-красивите и пъстри празници в света-Празник на розата.

