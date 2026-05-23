Розовите поля край Овощник събраха туристи от цял свят за първия розобер

Първият розобер в рамките на Празник на розата 2026 в село Овощник премина при изключително голям интерес и с много настроение сред розовите масиви на община Казанлък.



Десетки туристи от цялата страна, както и чуждестранни гости, се включиха в традиционния ритуал по бране на маслодайна роза и имаха възможност да се докоснат до българските традиции и култура.



Събитието се превърна в истински празник на розата, съчетаващ автентични обичаи, фолклорна програма и демонстрации на розобер.



Гостите бяха посрещнати с народна музика, традиционни носии и възможност лично да участват в брането на розов цвят.



Розоберите и традиционното розоварене се извършват всяка събота и неделя до 7.06.2026.





