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Джакпот с розите

Джакпот с розите

Заради подранилото лято розоберът в Меката на розите - Казанлъшката долина, започна със седмица по-рано. "Заради топлото време цъфтежът става все по-с...

19 май | 22:00
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