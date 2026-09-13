Казанлък посрещна президента Илияна Йотова на традиционния розобер
Розоберът е жив символ на духа на Казанлък
Следете всички новини, анализи и коментари за Розобер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Розоберът е жив символ на духа на Казанлък
Гостите бяха посрещнати с народна музика, традиционни носии и възможност лично да участват в брането на розов цвят
„Заигра се… хоро голямо след розобер“ - под това мото в днешния след обяд по улиците на Казанлък ще се проведе празнично шествие на розоберачки.
Тази година розоберът в Казанлъшко започва с около десетина дни по-късно от други години заради студената и дъждовна пролет
Казанлък. Туристи от цял свят се изсипаха на традиционния празник на розата, който бе отбелязан за 110 пъти в неделя в Казанлък. Япония, Индонезия, Ин...
Заради подранилото лято розоберът в Меката на розите - Казанлъшката долина, започна със седмица по-рано. "Заради топлото време цъфтежът става все по-с...