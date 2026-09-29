Големите вериги с предупреждение към клиентите

Ваучерите за храна са най-скъпият начин за плащане за търговците в сравнение с кеша и банковите карти. Причината е, че при обработването им магазините плащат три различни вида такси. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

По думите му, ако клиентът има избор да плати в брой, с банкова карта или с ваучер за храна, именно последният вариант генерира най-голям разход за търговеца.

В момента ваучерите за храна са най-скъпият инструмент за покупка на храна в магазините.

посочи Вълканов пред NOVA

Той коментира темата в контекста на предложенията за данъчни промени и идеята за облагане на свръхпечалбите на големите търговски вериги.

Според Вълканов държавата би могла да обърне внимание на печалбите на операторите на ваучери. Той посочи, че увеличаването на стойността на ваучерите разширява бизнеса на тези компании, докато разходите, които те начисляват на търговците, остават допълнителна тежест за сектора.

Представителят на Сдружението за модерна търговия смята, че увеличаването на стойността на ваучерите може да има отражение и върху крайните цени, тъй като свързаните с тях разходи се поемат от търговците.

Вълканов разкритикува и намерението за въвеждане на данък "свръхпечалба“ за големите търговски вериги.

Според него основният проблем е, че се сравняват абсолютните стойности на печалбите, без да се отчита дали през съответния период компанията е разширила бизнеса си, инвестирала е в нови магазини и логистични бази и е създала допълнителни работни места.

"Печалбата се мери като процент от приходите. Нормата на печалба в търговията на дребно с храни всъщност спада“, заяви той.

Вълканов даде пример с компания, която увеличава печалбата си от 100 млн. на 150 млн., но междувременно значително разширява магазинната си мрежа. Според него при предложения механизъм част от увеличението може да бъде третирано като свръхпечалба, без да се отчете, че по-високият финансов резултат е следствие от инвестиции и развитие на бизнеса.

По думите му 9 от всеки 10 евро в модерната търговия се реинвестират обратно в страната.

"Това е извънреден данък“

Вълканов смята още, че потенциалните приходи от облагането на големите хранителни вериги ще бъдат незначителни на фона на недостига в държавния бюджет.

Според него при част от компаниите ръстът на печалбата е резултат от откриването на нови магазини, увеличаването на оборотите и инвестициите в логистична инфраструктура.

"Това не е данък свръхпечалба, а извънреден данък“, коментира той.

Представителят на Сдружението за модерна търговия настоя предложението да бъде оттеглено в частта, която засяга търговските вериги.

Вълканов разкритикува и увеличаващите се административни изисквания към сектора. По думите му част от новите регулации изискват значителни инвестиции, включително за подаване на информация, която бизнесът вече предоставя на различни държавни институции.

Като пример той посочи плодовете и зеленчуците, които се третират като стоки с висок фискален риск. За превозите им и в момента се подава информация към НАП за цени, количества, транспорт и място на доставка.

Според Вълканов натрупването на нови административни разходи няма как да бъде поемано безкрайно от бизнеса и в определен момент част от тях ще бъдат прехвърлени по веригата към потребителите.