НОИ обяви октомврийския график: Пенсии, майчинство и безработица

Октомври започва с поредица от важни плащания за пенсионери, родители и безработни. Националният осигурителен институт обяви точните дати, на които ще бъдат преведени пенсиите и основните обезщетения през месеца. Най-рано ще започнат плащанията за бременност, раждане и отглеждане на деца, а ден по-късно тръгват и пенсиите.

Пенсиите започват на 7 октомври

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври, сряда, и ще продължи до 20 октомври, вторник. Всяка пощенска станция ще работи по предварително изготвен график, който ще бъде обявен на място.

Пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще разполагат със сумите на 7 октомври. На тази дата НОИ ще извърши преводите по банковите им сметки.

Майчинството идва ден по-рано

На 6 октомври, вторник, ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане за месец септември. На същата дата ще бъдат преведени и обезщетенията за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Плащанията ще бъдат извършени в нормативно определения срок - до пет работни дни след изтичането на месеца, за който се отнасят.

Безработните ще получат парите си на 15 октомври

Обезщетенията за безработица през октомври ще бъдат изплатени на 15 октомври, четвъртък. Така основните плащания на НОИ през месеца ще бъдат разпределени в рамките на първата половина на октомври.

Календарът е важен за стотици хиляди домакинства, които разчитат на тези средства за текущите си разходи и планиране на семейния бюджет.