Сериозна изненада за 35 000 пенсионери в Гърция

Над 35 000 пенсионери в Гърция очакват преизчисляване на пенсиите си, което при част от тях може да доведе както до по-висока месечна сума, така и до сериозни доплащания за минал период. При случаите, при които новото изчисление показва увеличение, натрупаната разлика е средно около 3000 евро, съобщава Kathimerini, цитирано от Вести.

Става дума за продължаваща работа на Единния фонд за социално осигуряване e-EFKA, който проверява пенсии от почти всички големи бивши осигурителни фондове. Причината са несъответствия или липсващи данни в старите досиета, както и необходимостта от прилагане на променените правила за изчисляване на пенсиите.

Най-много са случаите при самоосигуряващи се

Около 12 000 пенсии от бившия фонд за търговци и самоосигуряващи се OAEE-TEBE все още подлежат на преизчисляване.

Следват над 11 000 пенсии от IKA, който обхваща основно работещите в частния сектор.

При държавните служители проверката засяга близо 9000 пенсии. Още около 1500 случая са свързани с фонда на здравните работници, а около 700 – с фонда на служителите на телекомуникационната компания OTE.

Забавянето е свързано с необходимостта от проверка на данни от старите фондове и вече издадени пенсионни решения. Затова e-EFKA извършва корекциите поетапно, като системата прави преизчисления всеки месец.

Кой може да получи повече

Основният фокус е върху пенсионерите с над 30 години осигурителен стаж. При тях се прилагат по-високите коефициенти за заместване, въведени със закон 4670/2020.

Промените подобряват размера на пенсиите при по-дълъг осигурителен стаж и се прилагат от октомври 2019 г. Официални документи на e-EFKA потвърждават прилагането на новите коефициенти за пенсионери с над 30 години стаж.

При установена разлика пенсионерът може да получи натрупаната сума за минал период, както и по-висока месечна пенсия занапред.

3000 евро не са гарантирани

Посочените около 3000 евро са средна стойност, а не фиксирана сума за всеки пенсионер. Реалното доплащане зависи от осигурителния стаж, периода на пенсиониране и разликата между стария и новия размер.

При някои случаи сумата може да бъде по-малка, докато при други може да надхвърли значително 3000 евро.

Проверяваните случаи включват както по-стари, така и по-нови пенсионери. При част от тях преизчисляването все още не е приключило заради необходимостта от допълнителна проверка на осигурителните данни.

e-EFKA поддържа и електронна услуга за информация относно преизчисляването по закон 4670/2020, чрез която пенсионерите могат да проверят статуса на процедурата и дали е определена сума за минал период.