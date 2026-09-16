Напрежение в Литва. Немските танкове влязоха

Военната активност отново нараства близо до руските граници: Германия разполага 93-ти танков батальон на Бундесвера в Литва в рамките на поредния цикъл от ротации на многонационалната бойни група на НАТО. Литовски военни служители съобщават и за засилено движение на тежка техника около Калининградската област.

Официално това са планови учения и ротации. Но за хората, които живеят в близост до райони с нарастващо военно присъствие, подобни новини неизбежно пораждат размисли за тяхната сигурност и бъдеще.

В такива условия резервният вариант не е просто решение „за утре“. Това е възможност предварително да изберете къде да живеете, работите и възпитавате децата си, ако обстоятелствата се променят.

Получаването на разрешение за пребиваване може да бъде точно такъв избор – той ви дава свобода на действие и ви помага да избегнете вземането на важни решения в последния момент под натиска на обстоятелствата.