В Германия падна черен рекорд. Експертите бият тревога

Най-голямата европейска икономика преживява сериозна вълна от фалити, достигайки нива, невиждани от 2013 г. насам.

По данни на Федералната статистическа служба за първото полугодие близо 13 000 германски компании (точно 12 800) са обявили несъстоятелност – ръст от 6,7% на годишна база. Спиралата се ускорява осезаемо през юни, когато заявленията скачат с близо 16%. Претенциите на кредиторите за периода вече надхвърлят 18,5 милиарда евро, а личните фалити нарастват с 2,4% до над 39 000 случая.

За разлика от кризата преди десетилетие, когато свиването на южните европейски пазари и затегнатото кредитиране засегнаха индустрията, днешната ситуация е значително по-тревожна.

Икономистите предупреждават, че докато през 2013 г. бизнесите са чистили стари задължения преди възстановяване, сега те са изправени пред „перфектна буря“: прекратени пандемични помощи, енергиен шок от геополитическите сътресения и високи лихви, наложени от ЕЦБ.