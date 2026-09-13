Алтернатива за Германия отвори огромна преднина пред Мерц

„Алтернатива за Германия“ продължава политическия си възход и вече се откъсва убедително пред консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц. В новото национално проучване на Инса АзГ получава 29% подкрепа - с цели девет пункта повече от ХДС/ХСС, които остават на 20%.

Допитването идва само седмица след историческия триумф на партията в Саксония-Анхалт, където тя спечели 43,8% от гласовете и остави досегашната управляваща ХДС далеч назад. Данните вече очертават не просто силен момент за АзГ, а трайно разместване на политическите пластове в Германия.

АзГ расте, блокът на Мерц не помръдва

Последното национално проучване на Инса, проведено между 7 и 11 септември сред 1203 души, дава 29% на АзГ. Партията добавя един процентен пункт спрямо предишното седмично изследване, докато ХДС/ХСС остава замръзнал на 20%. Зелените също печелят пункт и достигат 14%, с което изпреварват социалдемократите от ГСДП, които са на 13%.

Разликата между първите две политически сили е особено болезнена за канцлера. Само преди месеци битката между АзГ и консерваторите изглеждаше далеч по-равностойна, докато сега Инса показва стабилно задържане на партията около 29% и продължаващо отслабване на традиционния десен блок. За Мерц проблемът вече не е единично лошо проучване, а тенденция, която се потвърждава на избори и в националните сондажи.

Саксония-Анхалт промени политическата картина

Големият катализатор беше вотът на 6 септември. АзГ спечели Саксония-Анхалт с 43,8% и получи 39 от 83 места в местния парламент, като повече от удвои предишния си резултат. ХДС, която управляваше провинцията от години, се срина до 17,2% - почти 20 пункта загуба спрямо предходните избори.

Резултатът не даде на АзГ абсолютното мнозинство, необходимо за самостоятелно управление, но политическият ефект беше огромен. Лидерът на партията в провинцията Улрих Зигмунд определи вота като ясен мандат за управление, а резултатът постави под нов натиск т.нар. „защитна стена“, с която останалите големи партии отказват коалиционно сътрудничество с АзГ. Дори при запазването на тази изолация обаче вече е все по-трудно партия с над 40% подкрепа в отделна провинция да бъде третирана като периферна политическа сила.

След Изтока идва тестът на Запад

Днешните местни избори в Долна Саксония са особено важни именно по тази причина. Около 6,3 млн. избиратели гласуват за кметове, областни управители и местни съвети в една от големите западни германски провинции. Преди пет години АзГ получи там само 4,6% на окръжно ниво, което прави сегашния вот сериозен тест дали възходът й вече прескача трайно традиционната граница между Източна и Западна Германия.

Сигналите преди вота са достатъчно тревожни за традиционните партии. Отделно проучване на Инса за „Билд“ в Долна Саксония постави АзГ на 21% при евентуални провинциални избори - само един пункт зад ХДС с 22%, докато ГСДП води с 26%. Това е огромна промяна спрямо резултатите, които партията постигаше преди няколко години в тази част на Германия.

Четирима кандидати на АзГ не бяха допуснати

Кампанията в Долна Саксония беше белязана и от остър спор около допускането на кандидати. Четирима представители на АзГ не получиха право да участват в изборите за кметове или областни управители заради съмнения относно лоялността им към конституцията. Те обжалваха решенията, но спешните им съдебни искания не успяха.

Провинциалната организация на АзГ е наблюдавана от местната служба за защита на конституцията като предполагаем крайнодесен екстремистки обект, а партията оспорва тази квалификация по съдебен ред. Именно затова днешният резултат ще бъде наблюдаван не само като местен вот, а и като политически барометър за това дали институционалният натиск и споровете около партията ограничават подкрепата й или, напротив, допълнително мобилизират нейните избиратели.

Мерц вече има национален проблем

За канцлера Фридрих Мерц ситуацията става все по-тежка. Победата на АзГ в Саксония-Анхалт беше пряк удар по ХДС, а според Ройтерс цели 87% от анкетираните избиратели в провинцията са били недоволни от работата на федералното ръководство. В основата на недоволството стоят цената на живота, пенсиите, икономическата несигурност и усещането за отслабване на германската индустрия.

Това е важно, защото АзГ вече не печели единствено от миграционната тема. Анализите след изборите в Саксония-Анхалт показват силна подкрепа сред работници, хора в активна възраст, мъже и избиратели, притеснени за работните си места и икономическото бъдеще. Партията успява и да мобилизира хора, които по-рано не са гласували, което допълнително разширява потенциалната й база.

29 срещу 20 вече променя сметките

До следващите федерални избори през 2029 г. има достатъчно време и едно социологическо проучване не е изборен резултат. Но серията от числа вече трудно може да бъде пренебрегната - 43,8% и първо място в Саксония-Анхалт, 29% национално и девет пункта преднина пред блока на канцлера, както и видим ръст дори в западни провинции, където допреди няколко години АзГ беше сравнително слаба.

Затова днешният вот в Долна Саксония ще бъде следен много внимателно. Ако партията покаже силен скок и там, победата в Саксония-Анхалт вече няма да изглежда като изолиран източногермански феномен. Тя ще бъде още едно доказателство, че „Алтернатива за Германия“ се опитва да превърне регионалния си триумф в национална политическа вълна.