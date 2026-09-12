АзГ спечели безпрецедентна победа. Големият губещ е Мерц
Санитарният кордон оцеля, но сложната аритметика в парламента може да хвърли Саксония-Анхалт в политическа безизходица
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Санитарният кордон оцеля, но сложната аритметика в парламента може да хвърли Саксония-Анхалт в политическа безизходица
54% не вярват, че канцлерът ще остане до изборите през 2029 г., а Хендрик Вюст вече го изпреварва убедително като предпочитание
Левите вече са начело с 22 процента, докато консерваторите и крайната десница делят второто място
Германските медии описват напрежение в консервативния лагер, докато икономиката буксува, а крайната десница расте
Стана ясно кога ще се гласува втори път за канцлер
Все още имаме две ядрени сили в Европа, посочи лидерът на ХДС
Партията на Фридрих Мерц спечели убедително изборите
На трето място е Германската социалдемократическа партия
Мерц е най-вероятният нов канцлер. С кого обаче ще управлява?
Управляващата в Германия коалиция на канцлера Олаф Шолц "най-накрая ще остане историята", изрази увереност лидерът на ХДС
Възможно е канцлерът да опита такъв ход, за да пооправи рейтинга си
Това става под натиска на опозицията
Изненадващ обрат на изборите в Берлин
В момента наблюдаваме социален туризъм, каза Фридрих Мерц
Лидерът на ГЕРБ на конгреса на ХДС в Хановер
Марк Хауптман от партията на Меркел си тръгва
Баща ми беше миньор, той ме научи, че под земята нищо друго не е важно, освен доверието, каза в речта си новият лидер на ХДС
Армин Лашет, премиерът на провинция Северен Рейн-Вестфалия, бе избран за лидер на Християндемократическия съюз на Германия
Исторически конгрес на ХДС, провежда се онлайн
Анегрет Крамп-Каренбауер - шефката на ХДС - хвърли оставка и предизвика криза