Шок в Германия! Готвят преврат на Мерц в собствената му партия

Германия навлиза в тревожна политическа фаза, след като местни медии съобщиха за разговори в Християндемократическия съюз около евентуална смяна на канцлера Фридрих Мерц. Публикациите предизвикаха светкавична реакция от неговото обкръжение, а самият Мерц опита да покаже решимост в момент, когато общественото недоволство от управлението му достига рекордни равнища.

Във фокуса на спекулациите попадна премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, сочен от част от медиите като възможна алтернатива. На този фон крайнодясната „Алтернатива за Германия“ продължава да трупа подкрепа, а икономическите прогнози за най-голямата икономика в еврозоната стават все по-мрачни.

Слухове за смяна и нервна реакция в ХДС

Темата за евентуална смяна на Фридрих Мерц избухна след публикации във „Фокус“, „Щерн“ и „Билд“, обобщени от в. „Тагесшпигел“. Според тях високопоставени представители на ХДС са обсъждали възможността канцлерът да бъде заменен, макар официално водещите фигури в консервативния блок категорично да отричат подобен сценарий. Самото появяване на такива твърдения обаче вече е симптом за напрежение в партията, която управлява Германия в коалиция със социалдемократите.

Хендрик Вюст, чието име беше споменато в този контекст, реагира остро. „Спекулациите от последните дни са просто глупости“, заяви той, цитиран от сп. „Шпигел“. Йенс Шпан, председател на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага, също се опита да затвори темата, като определи слуховете за готвена смяна на Мерц като „нелепи“. По думите му канцлерът има ясно виждане как да промени Германия и да възстанови икономическата ѝ мощ, а в това има пълната подкрепа на своите.

Но самият факт, че водещи фигури в партията са принудени да отричат вътрешен заговор, показва колко чувствителна е станала ситуацията. Мерц влезе във втората година от управлението си със сериозен натиск отвън и отвътре - от недоволни избиратели, от трудна коалиция, от икономическа стагнация и от растящата заплаха вдясно.

Мерц говори за ново начало, но усещането за блокаж расте

В опит да върне политическата инициатива, Мерц използва форум на ХДС в Арнсберг, за да покаже, че няма намерение да отстъпва. „Имам чувство за отговорност към тази длъжност и то точно във време на толкова дълбоки промени и големи обрати“, заяви канцлерът. Той призна, че общественият дебат в Германия създава усещане за застой, но настоя, че страната има сили за ново начало.

„Ако човек днес проследи дебатите в Германия, може да остане с впечатлението, че страната ни е напълно блокирала, че тя не може да се промени, разчитайки на собствените си сили, и че така да се каже упадъкът ѝ вече е предначертан“, каза Мерц. След това добави, че Германия е достатъчно силна за ново начало и че лично е решен да реализира тази възможност чрез своето правителство.

Думите му звучат като политическа мобилизация, но зад тях стои все по-трудна реалност. Управляващата коалиция се опитва да покаже посока, докато германците усещат забавяне, несигурност и липса на бързи резултати. Именно това усещане за блокаж подхранва вътрешното напрежение в ХДС и прави всяка публикация за смяна на канцлера опасна за самия му авторитет.

Исторически нисък рейтинг и тежък удар по доверието

Най-тревожният сигнал за Мерц идва от обществените нагласи. Данните от ежемесечната анкета „Дойчланд тренд“ на телевизия А Ер Де показват, че недоволството от канцлера е достигнало най-високото равнище от встъпването му в длъжност. Само 16 процента от анкетираните оценяват положително работата му, докато през април делът им е бил 21 процента.

Недоволните от управлението на Мерц вече са 83 процента - със седем процентни пункта повече спрямо предходния месец. Според „Тагесшпигел“ това е най-ниският рейтинг, който „Дойчланд тренд“ някога е отчитал за федерален канцлер. За германската политика, където стабилността дълго време беше основна валута на управлението, подобна стойност е особено тежък сигнал.

Този срив не е просто моментна слабост в популярността. Той подкопава способността на Мерц да налага реформи, да удържа коалицията и да води ХДС към важните регионални избори. Колкото по-ниско пада доверието, толкова по-силен става въпросът дали канцлерът може да бъде лице на промяната, която сам обещава.

АзГ расте, а изборите в провинциите се превръщат в предупреждение

Политическата опасност за управляващите се засилва и от възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“. Проучванията показват, че партията увеличава подкрепата си във всички райони на страната, а през есента предстоят трудни избори в няколко провинции.

Особено чувствителна е ситуацията в Саксония-Анхалт, където според последните сондажи АзГ има подкрепа от над 40 процента. Това превръща регионалния вот в потенциален тест не само за местната политика, а и за легитимността на федералното управление. За ХДС подобен резултат би бил тежък удар, защото партията традиционно претендира да бъде стабилизиращият център на германската десница.

Колкото повече АзГ расте, толкова по-силно се усеща дилемата пред консерваторите. Ако се придвижат твърде надясно, рискуват да загубят центъра. Ако останат твърде предпазливи, рискуват да изглеждат безсилни пред избирателите, които искат по-резки решения. Именно в тази опасна зона се появява и фигурата на Хендрик Вюст - политик, който обича да се представя като надпартиен лидер и управлява Северен Рейн-Вестфалия в коалиция със „Зелените“.

Икономиката буксува, а правителството губи време

Трудностите пред кабинета не са само политически. Германското правителство се бори да върне икономиката в ред в момент, когато структурните проблеми, високите енергийни цени и отслабената конкурентоспособност на индустрията натежават върху перспективите на страната.

Германският съвет на икономическите експерти понижи прогнозата си за растеж за 2026 г. до 0,5 процента. Сред причините са структурните слабости, рязкото поскъпване на енергията заради войната в Иран и отслабената конкурентоспособност на германската индустрия. Очаква се инфлацията да достигне 3 процента, което заплашва да задълбочи стагнацията на най-голямата икономика в еврозоната, посочва Ройтерс.

Точно тук политическата криза и икономическата несигурност започват да се усилват взаимно. Когато кабинетът изглежда бавен, а икономиката не дава убедителни признаци на възстановяване, вътрешнопартийните съмнения намират по-лесно почва. Според телевизия Цет Де Еф слабите резултати и усещането, че нещата се движат мудно, пораждат в ХДС настроение за търсене на „спасител“.

Вюст като възможен спасител - или твърде рискован ход

Като най-приемлива алтернатива в германските публикации се очертава Хендрик Вюст. Той управлява най-гъсто населената германска провинция Северен Рейн-Вестфалия от 2021 г., има опит със медиите и се ползва със сравнително добра обществена разпознаваемост. „Цайт“ отбелязва, че Вюст е популярен и предпочита да се представя като лидер над партийните линии.

Фигурата му обаче носи и сериозни рискове. Догодина той трябва да се яви на избори за парламента на Северен Рейн-Вестфалия, а ХДС трудно би рискувал загуба именно там. Освен това не е ясно дали самият Вюст би подкрепил подобно начинание. „Цайт“ предупреждава, че процесът е белязан от много препятствия, време почти няма, а рисковете са особено големи.

Има и по-дълбок проблем. Евентуална смяна на канцлера сама по себе си не гарантира решение. Тя би означавала признание, че ХДС страда не само от труден коалиционен партньор, но и от собствена криза на увереността. Партия, която започва да обмисля лидерски промени три години преди избори, определяни като ключови за демокрацията, изпраща опасен сигнал - че вече не е сигурна в себе си.

Коалицията демонстрира стабилност, но напрежението остава

На този фон социалдемократите засега застават публично зад Мерц. Ларс Клингбайл, председател на ГСДП, вицеканцлер и министър на икономиката, заяви, че поддържа отношения на доверие с канцлера. „Знаем какви задачи ни предстоят във вътрешнополитически, европейски и международен план... Мисля, че и двамата работим с удоволствие и ще продължим да го правим“, каза той.

Тази подкрепа е важна, но не премахва усещането за криза. В Берлин вече не става дума само за отделни публикации или за слухове в политическите кръгове. Става дума за съвпадение на няколко опасни процеса - рекордно ниско доверие в канцлера, растяща АзГ, икономическо забавяне, несигурност в ХДС и страх, че Германия може да влезе в дълъг период на политическа парализа.

Засега Мерц остава на поста, Вюст отрича спекулациите, а водещите фигури в ХДС демонстрират вярност към канцлера. Но тревожният въпрос вече е поставен публично - дали германското управление има сили за обещаното ново начало, или самият дебат за спасител показва, че кризата е започнала отвътре.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com