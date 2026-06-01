Пак удари в Близкия изток, Иран вади заровено оръжие

Сирени за въздушна тревога в Кувейт. "Враждебни ракетни и дронови атаки" е засякла кувейтската противовъздушна отбрана, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Всички звуци от взривове, които се чуват, са резултат от прехващането на тези враждебни атаки от системите за противовъздушна отбрана", заявил Главният щаб на армията в официалния си профил в X. Кувейтската агенция за новини (КУНА) потвърди сигналите за тревога въпреки действащото примирие между САЩ и Иран.

САЩ с въздушни удари по Иран

Съединените щати са нанесли удари по ирански радарни станции и командни центрове за управление на дронове в Горук и на остров Кешм в Иран през уикенда, съобщи американската армия в неделя.

"Централното командване на САЩ (CENTCOM) е нанесло удари за самоотбрана по ирански радарни станции и командни центрове за управление на дронове в Горук, Иран, и на остров Кешм през уикенда", заяви командването в публикация в X. Ударите са в отговор на свалянето на американски дрон MQ-1.

Иранската революционна гвардия е ударила база, използвана от американските военни за атаки срещу иранска територия, съобщи IRIB и други ирански държавни медии. Местоположението на базата не е посочено в изявлението, цитирано от БГНЕС.

По-рано кувейтските военни съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана реагират на дронова и ракетна атака.

Иран е на път да възстанови способността си да изстрелва значително повече ракети с голям обсег към Израел и други държави в Близкия изток, след като бързо е започнал да разчиства затрупаните си подземни арсенали. Според експерти това показва ограниченията на американската стратегия за въздушни удари, съобщава CNN.

В продължение на седмици Съединените щати и Израел нанасяха удари по ирански ракетни обекти, като унищожаваха пътища за достъп и затрупваха входовете на подземни тунели, използвани за съхранение на ракети.

Сателитни снимки, анализирани от CNN, обаче показват, че Иран е успял да противодейства на тези скъпоструващи операции с помощта на сравнително проста техника като булдозери и самосвали. Според специалисти това е знак, че ракетният потенциал на Техеран не може да бъде неутрализиран единствено чрез блокиране или разрушаване на входовете към подземните съоръжения.

Макар Иран и Съединените щати да са постигнали предварително споразумение за възобновяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, предстоят месеци на преговори, преди всички детайли да бъдат окончателно уточнени.

Експерти предупреждават, че ако напрежението отново ескалира и бойните действия бъдат подновени, Техеран ще запази способността си да нанася ракетни удари.

„Иран може да продължи да изстрелва ракети, стига да разполага с пускови установки и екипажи, дори производството да е спряло“, коментира Сам Леър, изследовател в Центъра за изследвания на неразпространението „Джеймс Мартин“, който анализира иранските ракетни способности.

По думите му нищо не пречи пусковите установки да бъдат зареждани с големите запаси от ракети, които Иран все още притежава.

„Няма нищо, което да попречи на тези установки да бъдат въоръжени с внушителния ракетен арсенал, който иранците все още имат“, подчертава експертът.

По време на бойните действия Иран е работил трескаво по разкопаването на входовете към подземните си ракетни тунели, въпреки огромния риск. Съединените щати и Израел многократно са нанасяли удари дори по техниката, използвана за разчистването на затрупаните съоръжения.

Въпреки това усилията на Техеран са позволили на страната да продължи да изстрелва ракети през цялата война, макар и със значително по-ниска интензивност.

След обявяването на примирието преди повече от седем седмици иранските операции по възстановяване на подземните бази са се ускорили чувствително. Според анализи на сателитни изображения десетки входове към тунели вече са били разчистени, а повредени пътища и инфраструктура постепенно се възстановяват.

Експерти предупреждават, че това може бързо да върне част от ракетния потенциал на Иран и да позволи на страната отново да увеличи броя на изстрелваните ракети при евентуална нова ескалация в Близкия изток.

