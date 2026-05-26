САЩ удариха Иран отново: Атакувани са ракетни обекти и лодки с мини

САЩ са нанесли нови удари по южен Иран, като са атакували ирански ракетни обекти и лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини.

От Централното командване на САЩ заявиха, че ударите са били извършени „в рамките на самоотбраната“ и са имали за цел „да защитят американските войски от заплахи, идващи от иранските сили“.

Говорителят на Централното командване капитан Тим Хокинс подчерта, че американската армия „продължава да защитава силите си, като същевременно проявява сдържаност по време на действащото примирие“ между двете държави, предава БиБиСи.

До момента Иран не е отговорил официално на атаката. По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че макар в преговорите за прекратяване на конфликта да има известен напредък, споразумението не чука на вратата. "Може да се каже, че сме стигнали до споразумение по голяма част от обсъжданите въпроси, но да се каже, че това подписването на споразумение е предстоящо – никой не може да твърди такова нещо.“

По неофициална информация обсъжданият меморандум за разбирателство включва 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, отваряне на Ормузкия проток и план за по-нататъшни преговори относно ядрената програма на Иран.

Засега не е ясно как новите удари ще се отразят на евентуално мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

След атаките държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че сделка все още е възможна. Той посочи проведените във вторник разговори между водещия ирански преговарящ, външния министър на Иран и премиера на Катар.

„Ще видим дали можем да постигнем напредък. Има много разговори и размяна на предложения по конкретния текст на първоначалния документ, така че ще са нужни няколко дни“, каза Рубио пред журналисти по време на официалното си посещение в Индия.

Той добави, че президентът Доналд Тръмп „е изразил желание сделката да бъде постигната“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com