Иран вее бял флаг, войната удари тортилата в Латинска Америка

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че преглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но също така изрази съмнение, че то ще доведе до споразумение.

В 14-точковото си предложение Иран призовава не просто за удължаване на примирието, а за прекратяване на войната. Предложението, насрещно на деветточковия план на САЩ, също така призовава Вашингтон да отмени санкциите срещу Ислямската република, да прекрати морската блокада, да изтегли силите си от региона и да прекрати всички военни действия, включително операциите на Израел в Ливан, според полуофициалната информационна агенция „Нур“, която има тесни връзки със службите за сигурност на страната. Иран е изпратил отговора си чрез пакистански посредник, съобщи информационната агенция. Исламабад беше домакин на предишни преговори между Техеран и Вашингтон.

„Топката в момента е на терена на САЩ, които трябва да решат дали искат мир или война“, отбелязва националната новинарска агенция ИРНА. Тя отбелязва, че според Техеран, „като се вземат предвид миналите нарушения на ангажиментите от страна на Вашингтон и актовете на военна агресия по време на предишни преговори“, двете страни трябва да започнат преговори, фокусирани върху решителното прекратяване на всички военни действия и гаранции, които да изключат нови удари по Иран.

Тръмп отхвърли предишно иранско предложение тази седмица. Разговорите обаче продължиха и крехкото триседмично прекратяване на огъня се спазва, припомня АП.

Заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад заяви днес, че Иран „няма да се откаже от позицията си относно Ормузкия проток и няма да се върне към условията отпреди войната“. „Ормузкият проток принадлежи на Иран“, заяви той, добавяйки, че страната работи за обезщетяване щетите по време на войната, и че планът на Тръмп за блокада със сигурност ще се провали.

Никзад повтори позицията на Иран, че всички кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, ще могат да преминат след заплащане на такса. По-рано САЩ предупредиха корабните компании, че могат да бъдат изправени пред санкции, ако плащат на Иран под каквато и да е форма.

Междувременно Юсеф Пезешкиан, син и съветник на иранския президент Масуд Пезешкиан, написа в „Телеграм“, че както САЩ, така и Ислямската република се смятат за победители във войната и не желаят да отстъпят.

В същото време CNN публикува статия, как прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран се запазва, но последиците от войната все още се усещат в ежедневието на милиони хора в Латинска Америка – и може да продължат да се усещат през следващите месеци.

От покачващите се цени на горивата до честотата на обществения транспорт и цената на популярни храни като тортили, латиноамериканските домакинства казват, че се чувстват напрегнати от война, в която не участват.

Дори ако конфликтът в Близкия изток приключи скоро, той ще продължи да влияе на латиноамериканските икономики дълго време, казват анализатори.

Очаква се светът да страда от недостиг на петрол тази година и колкото по-дълго продължава войната, толкова по-големи ще бъдат нейните последици, потенциално тласвайки света към рецесия , според Международния валутен фонд (МВФ).

Аржентина

Аржентина, страна, която работи за намаляване на стремглаво нарастващата инфлация, наблюдава ново покачване на разходите за живот, което правителството на президента Хавиер Милей отдава отчасти на конфликта в Близкия изток.

От началото на войната цените на горивата в Аржентина са се повишили с повече от 20%.

Пътниците, използващи градския транспорт в Буенос Айрес, се сблъскват със закъснения от началото на април, тъй като транспортните власти намалиха автобусните услуги поради увеличението на цената на дизеловото гориво.

Дългите опашки по улиците и разочарованите пътници са често срещана гледка през последните седмици, особено в централните райони и в пиковите часове. Някои пътуващи казват, че времето им за пътуване почти се е удвоило.

Инфлацията, която непрекъснато нараства от месеци, след като спадна от най-високата си точка от десетилетия през 2023 г., подкопава прогнозата на Милей отпреди месеци, че инфлацията ще изчезне „до средата на 2026 г.“

През март инфлацията е била 3,4%. Според министъра на икономиката, войната е допринесла за 9% увеличение на цените на горивата, 24% на вътрешните самолетни билети и 22% на цените на междуградския транспорт.

Уго Васкес, завършил икономика в Университета на Буенос Айрес (UBA) и бивш главен одитор на град Буенос Айрес, заяви, че по-високите цени може да продължат през следващите месеци.

„Въздействието на войната все още не е напълно осъзнато в аржентинската икономика и това е проблем, защото има усещането, че всичко се е случило през март, но истината е, че не се е случило“, каза Васкес.

Покачващите се цени на горивата също се отразяват на разходите в сектора на товарния транспорт, който отбеляза 10% увеличение през март в сравнение с предходния месец – най-високото покачване за две години, според Индекса на транспортните разходи (ICT) на Аржентинската федерация на бизнес субектите на товарния транспорт (FADEEAC).

Васкес прогнозира, че въздействието на войната върху аржентинската икономика „ще се усеща поне до средата на годината, може би дори през следващите месеци“, дори ако конфликтът приключи скоро.

Коста Рика

За страни, които са „нетни вносители“ на гориво, като Коста Рика и голяма част от Централна Америка, ефектът от войната е „очевидно отрицателен“, тъй като генерира „по-високи разходи за гориво, транспорт и по-скъпа храна, и увеличава натиска върху семейните бюджети“, каза Сесилия Годой, анализатор за Латинска Америка и Карибите в Economist Intelligence Unit (EIU).



На бензиностанциите в Коста Рика клиентите често чуват два въпроса: „Поскъпна ли вече цената?“ и „Имам ли късмет днес, поскъпна ли още?“

Кевин Калво, медицински асистент, който живее в провинция Картаго, казва, че най-голямото му притеснение е, че ежедневните му разходи ще се увеличат. „Има много притеснения, защото когато цените на горивата се покачват, всичко се покачва. В моя случай, тъй като пътувам с обществен транспорт, се притеснявам за цената на картите“, каза той.

Засегнати са и нефтохимическите суровини, които са основата за производството на пластмаси в световен мащаб и за опаковането на храни, хигиенни, здравни и почистващи продукти, според Камарата на пластмасовата индустрия на Коста Рика (Aciplast).

В Коста Рика пластмасовата индустрия наема около 14 000 души, изнася над 528 милиона долара годишно и зависи от вноса на суровини.

„Изправени сме пред постоянно увеличение (на разходите) в рамките на няколко дни, съчетано с контекст на висока несигурност. Като индустрия положихме усилия да управляваме тези увеличения, но е важно да разберем, че това е глобално явление и че това са високи проценти“, каза Роза Гутиерес, президент на Aciplast.

Мексико

Въпреки „прекомерното“ увеличение на цените на горивата, инфлацията в Мексико „е под контрол“, настоя наскоро президентът Клаудия Шейнбаум, като същевременно призна, че индексът се е увеличил в сравнение с 2025 г., когато е бил 3,7%, според МВФ .

Производителите на тортили, традиционен мексикански продукт, наскоро предупредиха, че ще трябва да увеличат цените си поради нарастващите разходи, причинени от войната. Мексиканският президент заяви, че правителството ѝ ще направи всичко възможно, за да предотврати това.

Мексико внася 75% от втечнения си газ и 50% от бензина си от Съединените щати, което е сложна зависимост, която заплашва да прехвърли повишените цени върху потребителите.

Еквадор

В тази страна, произвеждаща петрол, където цените на горивата са били обект на чести протести, гражданите вече усещат последиците от рекордните цени. Най-популярните марки бензин вече са над 3 долара за литър, безпрецедентна цифра въпреки държавната субсидия. Анализаторите прогнозират, че цените ще продължат да се покачват дори при наличие на система от ценови диапазони за контролирано месечно увеличение.

Вашингтон Ибаданго, таксиметров шофьор от Кито, спира на известна бензиностанция в столицата, за да зареди с гориво, преди да възобнови смяната си. „Цената е твърде висока, твърде висока. Парите просто вече не са достатъчни“, каза той.

Той вече е забелязал, че по-малко хора ползват таксита. Всичко се покачва стремглаво и вече има спекулации. Цените на стоките от първа необходимост се покачват“, каза Мигел Мехия, шофьор на Uber, който зарежда резервоара си на същата бензиностанция.

Някои експерти казват, че конфликтът оказва допълнителен натиск върху публичните разходи на Еквадор, които поглъщат част от цената на бензина.

Еквадорската конфедерация на тежкия транспорт, която представлява малките и средни транспортни компании в страната, предупреди преди дни, че секторът може да „се затвори“, ако правителството не предприеме действия по отношение на увеличението на цените на дизела, субсидията за която беше премахната от президента Даниел Нобоа през 2025 г.

Хаити

Според Световната продоволствена програма (СПП) на ООН, Хаити от години изпитва остра продоволствена несигурност , като повече от половината от населението му е изправено пред предизвикателства при задоволяването на основните си хранителни нужди.

Агенцията твърди, че продоволствената криза е предизвикана от насилие от страна на въоръжени групировки, политически вълнения и икономическа криза, а покачващите се цени на горивата застрашават малкия напредък, който страната е постигнала в справянето с проблема.

Уязвимите семейства сега са изложени на по-голям риск. „Високите цени на горивата и произтичащото от това увеличение на разходите за храни рискуват да обърнат тези постижения, да потопи уязвимите семейства още по-дълбоко в криза и допълнително да дестабилизират ситуацията“, каза Ваня Каария, директор на Световната програма за храна на ООН (WFP) в Хаити.

Около 5,8 милиона хаитяни са изправени пред кризисни нива или по-лоша продоволствена несигурност. От тях повече от 1,8 милиона изпитват извънредни нива на продоволствена несигурност за периода от март до юни 2026 г., което означава, че няма да могат да задоволят дори основните си хранителни нужди.







