Иран взе пари за Ормузкия проток. Не казват колко и от кого

Високопоставен представител на иранския парламент съобщи, че Техеран вече е получил първите постъпления от въведените такси за преминаване през стратегическия Ормузкия проток, предава NOVA.

По думите на заместник-председателя на парламента Хамидреза Хаджибабаеи средствата са преведени по сметката на Централната банка, като информацията е цитирана от иранската агенция Tasnim News Agency.

Решението идва на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток между Иран, САЩ и Израел, който започна в края на февруари и превърна Ормузкия проток в една от най-спорните точки в региона. В мирно време през него преминава около една пета от световния износ на петрол и природен газ.

След началото на военните действия Техеран е позволил преминаването само на ограничен брой кораби, което допълнително е затруднило глобалния енергиен трафик. Ирански официални представители вече предупреждават, че морското движение през протока няма да се върне към предвоенното си ниво.

По-рано парламентът в Техеран обсъждаше въвеждането на транзитни такси, като през март беше съобщено, че комисията по сигурността е одобрила съответен план, макар окончателното гласуване да не беше потвърдено.

