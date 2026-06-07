Южна Корея с невиждан от години ход

Южнокорейският президент И Дже-мьон избра Хан Сонгсук, министър на малките и средните предприятия и стартиращите фирми, за министър-председател, съобщи президентската канцелария, предаде Ройтерс.

Ако парламентът одобри кандидатурата ѝ, Хан ще се превърне в първата жена министър-председател на Южна Корея от 20 години насам.

Хан, която преди това е заемала поста на главен изпълнителен директор на южнокорейския интернет гигант Naver, се очаква да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект, заяви главният секретар на президента на Южна Корея Кан Хун-сик на пресконференция.

"Хан ще успее да превърне икономическия растеж на Южна Корея – движен от бума в производството на полупроводници и нарастващия износ – в инклузивен растеж, който достига до всички, включително до малките и средните предприятия", каза Кан.

Ролята на министър-председателя е предимно церемониална и административна в рамките на президентската система на Южна Корея, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

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