Историческа сделка! САЩ дават зелена светлина на Саудитска Арабия за ядрена енергия

За първи път Вашингтон е готов да позволи на Саудитска Арабия да развива ядрена енергетика с възможност за собствено обогатяване на уран – ход, който може да промени баланса на силите в Близкия изток.

Съединените щати и Саудитска Арабия са готови да обявят историческо споразумение, което ще позволи на кралството за първи път да развива собствена ядрена енергетика, съобщи BBC.

Според информация на CBS News, цитираща високопоставен източник, двете държави вече са постигнали търговско споразумение, по силата на което американски компании ще изграждат и управляват атомни електроцентрали на територията на Саудитска Арабия.

Официалното съобщение се очаква по-късно днес.

Най-спорният момент – обогатяването на уран

Най-важната и чувствителна част от сделката е възможността Саудитска Арабия сама да обогатява уран за нуждите на бъдещите си ядрени реактори.

Според американски медии това ще става в специално съоръжение, изградено с американска технология и под американски контрол.

Именно този елемент отличава новото споразумение от ядрената сделка между САЩ и Обединените арабски емирства от 2009 г., която не позволява на Емирствата сами да произвеждат ядрено гориво.

Преговори, продължили почти две десетилетия

Разговорите между Вашингтон и Рияд за гражданска ядрена програма започват още през 2008 година.

През годините бяха направени няколко опита за сближаване:

2017 – 2019 г. – седем американски компании получават разрешение да водят преговори със Саудитска Арабия;

2020 г. – преговорите практически замръзват заради разногласия около обогатяването на уран;

2022 г. – подписан е меморандум за техническо сътрудничество в областта на ядрената безопасност;

2025 г. – администрацията на Доналд Тръмп подписва съвместна декларация, която поставя правната основа на многомилиардно дългосрочно партньорство.

Как се промениха отношенията между Вашингтон и Рияд

Отношенията между двете страни претърпяха драматична промяна през последните години.

Бившият президент Джо Байдън първоначално обещаваше да превърне Саудитска Арабия в „държава парий“ след убийството на журналиста Джамал Хашоги.

По-късно обаче войната в Украйна и скокът в цените на петрола принудиха Вашингтон да възстанови диалога със стратегическия си партньор.

След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп значително затопли отношенията с престолонаследника Мохамед бин Салман.

По време на посещението си в Рияд през 2025 г. бяха обявени инвестиции на стойност около 600 милиарда долара, а през ноември същата година Тръмп посрещна саудитския лидер в Белия дом с военни почести.

Защо Саудитска Арабия иска атомна енергия?

В момента Саудитска Арабия няма нито една атомна електроцентрала.

По данни на Американската администрация за енергийна информация през 2023 г. страната произвежда електроенергия основно от:

62% природен газ ;

38% петрол ;

под 1% възобновяеми източници.

Ядрената енергия трябва да помогне на кралството да намали зависимостта си от изкопаемите горива и да освободи повече петрол за износ.

Защо сделката е толкова важна?

Споразумението идва в период на повишено напрежение в Близкия изток, след като през последните месеци Саудитска Арабия беше засегната от атаките на Иран и смущенията в енергийните доставки.

Ако бъде окончателно одобрено от Конгреса на САЩ, това може да се превърне в една от най-значимите геополитически сделки в региона през последните години.