Тръмп постави нов ултиматум на Иран!
Иран иска гаранция на правата им
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Иран иска гаранция на правата им
Съдбата на 440 кг уран, обогатен до 60 процента, се превърна в един от най-трудните въпроси в преговорите между САЩ и Иран
Президентът каза, че не сключва лоши сделки
Вашингтон притиска за ядрена сделка, Техеран предупреждава, че ще отвърне „както никога досега“
Нещата ще тръгнат на зле, ако няма ядрена сделка, каза президентът
Eврокомисията започна проверка на голямата ядрена сделка между Русия и Унгария . Това обяви днес говорителката на Комисията по въпросите на енергетика...