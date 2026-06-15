Тръмп с нова идея! САЩ става пазител на Близкия изток срещу огромна сума

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че ако Иран не постигне окончателно ядрено споразумение със САЩ, той ще възобнови военните действия срещу иранската страна или ще направи Съединените щати „пазител на Близкия изток“ в замяна на 20 процента от приходите на региона, съобщи Ройтерс.

В интервю за вестника Тръмп каза, че споразумението, постигнато с Иран, ще гарантира, че Орзумкият проток е „постоянно свободен от такси“ и коментира, че въпреки възраженията на

израелския премиер Бенямин Нетаняху, той е спасил Израел от ядрено унищожение.

Споразумението на САЩ и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, посредник в усилията за прекратяване на войната. Малко по-късно то беше потвърдено от Тръмп и от иранската страна. Споразумението предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване в петък в Швейцария.

Макар че засега условията на споразумението не са известни в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение по въпроса за иранската ядрена програма.

Междувременно Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване, съобщи ДПА.

Спешното отваряне на протока с „безусловна и неограничена свобода на корабоплаването е от първостепенна важност“, се казва в съвместно изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

„Ние сме готови да изиграем своята роля за постигането на това – в съгласие със съответните наши конституционни изисквания – включително чрез строго отбранителна и независима мисия за осигуряване на търговското корабоплаване и провеждане на разминиращи операции“, се казва в документа.

Четиримата лидери също така отново потвърждават позицията си, че на Иран никога не трябва да бъде позволено за придобие ядрено оръжие. „Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се казва в изявлението.

Четирите страни посочиха перспективата да вдигнат на по-късен етап санкциите срещу Иран, стига Техеран да предприеме ясни и верифицируеми стъпки по отношение на ядрената си програма.

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