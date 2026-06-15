Край! „Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни, предава БТА.

„Споразумението с Ислямска република Иран е завършено“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Засега конкретните условия на споразумението не са известни. Шариф каза, че то предвижда „незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан“.

В публикацията си американският президент заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „без такси“ и че морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната.

„Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“, написа Тръмп.

Многобройни източници са казали по-рано пред Ройтерс, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската блокада, а иранската ядрена програма ще бъде разгледана в рамките на 60-дневен период на допълнителни разговори.

Според високопоставен ирански източник САЩ ще се съгласят да освободят замразени ирански активи на стойност 25 млрд. долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Същият източник е казал, че Иран се е съгласил да запази статуквото в сферата, включително да не обогатява уран и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение.

Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък в Швейцария, каза пакистанският премиер.

Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение, уточни американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предаде ДПА.

Иранската новинарска агенция „Тасним“, която се позовава на неназовани източници, също съобщи, че отварянето на протока ще стане след подписването на споразумението на 19 юни.

От първоначалното изявление на Тръмп след обявяването на споразумението остана впечатлението, че Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно, коментира ДПА. Американският президент заяви още, че протокът ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна.

Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4 процента.

Реакции

Организацията на обединените нации (ООН) приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от САЩ и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщи Ройтерс.

В изявление на говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш се казва, че той „приветства съобщението, че Съединените щати и Иран са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и рамка за по-нататъшни преговори. Това е решаваща стъпка към мирно уреждане на конфликта“.

Споразумението на САЩ и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, посредник в усилията за прекратяване на войната. Малко по-късно то беше потвърдено от американския президент Доналд Тръмп и от иранската страна. Споразумението предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване в петък в Швейцария.

Британският министър-председател Киър Стармър също приветства мирното споразумение между САЩ и Иран като „много голяма стъпка към край на войната“, като същевременно подчерта, че Ормузкият проток трябва да остане „напълно и трайно отворен“, предаде ДПА.

Стармър поздрави американския президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за „пробива“ и заяви, че това е „много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток“.

Той каза, че „вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че (Ормузкият) проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Ние сме готови да подкрепим техническите разговори, които ще започнат сега. Наш приоритет е това да се превърне в устойчив и траен мир и ние ще работим в международни партньори в подкрепа на това“.

Стармър заяви, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток веднага щом конфликтът бъде спрян.

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