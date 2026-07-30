Нощен ракетен обстрел разтърси Украйна и приближи тревогата до НАТО

Най-малко един човек загина при руски удар с балистични ракети по Киев, който предизвика мощни експлозии и пожари в части на украинската столица. Въздушна тревога беше обявена в почти цялата страна, а Полша вдигна изтребители и приведе системите си за противовъздушна отбрана в повишена готовност. Нощната атака засегна и други градове, като по последни данни жертвите в страната са най-малко седем. Спасителните операции продължават и броят на пострадалите може да се промени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм, че в града са избухнали пожари и е потвърдена смъртта на един човек. Преди това жители на столицата чули няколко силни взрива, докато украинските военновъздушни сили предупреждавали за заплаха от балистични ракети, предаде Ройтерс.

Балистични ракети удариха Киев

Сирените за въздушна тревога били задействани в почти всички украински области. В Киев пожарите обхванали няколко обекта, като първоначалните съобщения сочат щети предимно по нежилищни сгради.

Украинските власти не публикуваха веднага пълни данни за вида и броя на използваните ракети. Информацията за разрушенията продължава да се уточнява от спасителните служби и градската военна администрация.

Шестима загинали в Кривой рог

Най-тежки последици са регистрирани в Кривой рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти руска балистична ракета „Искандер-М“ е поразила частен дом и е убила шестима души, сред които момичета на пет и 12 години. Най-малко осем души са били ранени.

Удари са нанесени и по Лвов, близо до полската граница. Повредени са две жилищни сгради, а броят на ранените достигна 15 души, съобщи Ройтерс.

Полша задейства бойната авиация

Полската армия съобщи в социалната мрежа Екс, че е вдигнала изтребители за защита на въздушното пространство на страната, докато руската атака срещу Украйна продължавала.

„Изтребители и самолет за ранно предупреждение започнаха операции, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в готовност“, се казва в съобщението.

Подобни мерки се предприемат при руски удари в Западна Украйна, когато траекторията на ракетите и дроновете ги доближава до границата на Полша. Варшава е член на НАТО и Европейския съюз.

Зеленски поиска още противовъздушна отбрана

Атаката беше извършена при завръщането на Володимир Зеленски от Съединените щати. Украинският президент отново заяви, че защитата на страната зависи от постоянните доставки на системи и ракети за противовъздушна отбрана от международните партньори.

Зеленски съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подкрепил предоставянето на лицензи, които да позволят на Украйна да произвежда ракети за системите „Пейтриът“. Киев предупреждава, че недостигът на прехващачи оставя столицата особено уязвима при масирани удари с балистични ракети.