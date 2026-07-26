Каспийско море пламна, Иран заплаши Украйна

Иран обвини Украйна в смъртоносна атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море на 25 юли. Според Техеран ударът е предизвикал експлозия на борда, при която един моряк е загинал, а друг е бил ранен. Иранското външно министерство определи случилото се като акт на агресия и предупреди, че ще защити националната сигурност на страната. Киев не е потвърдил пряко, че именно посоченият от Иран кораб е бил сред поразените цели.

Експлозия на търговския кораб

Иранската агенция ИРНА съобщи, че атаката е извършена рано в събота и е довела до мощен взрив на плавателния съд. Техеран не разкри името на кораба, точното му местоположение и вида на използваното оръжие.

„Атаката, извършена от украинския режим срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, свидетелства за постоянство в ирационалното и враждебно поведение на украинския режим“, заяви иранското външно министерство.

Властите определиха удара като нарушение на международното право и предупредиха, че подобни действия могат да разпалят конфликта далеч извън досегашните му граници.

Техеран отрече участие във войната

Ислямската република отново заяви, че никога не се е намесвала във войната между Русия и Украйна. Според дипломатическото ведомство Киев се опитва да пренесе бойните действия в Каспийско море и да създаде ново огнище на напрежение.

Това твърдение влиза в остър сблъсък с позицията на Украйна. Киев от години обвинява Иран, че е предоставил на Русия бойни дронове, използвани при атаките срещу украински градове и инфраструктура. Иранските власти отхвърлят обвиненията за доставки след началото на руската инвазия.

Зеленски обяви „много солидни резултати“

Малко преди обвинението на Техеран украинският президент Володимир Зеленски съобщи за успешни далекобойни удари в Каспийско море.

По думите му са били поразени руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Зеленски не назова конкретните кораби и не заяви изрично, че е атакуван иранският търговски съд, за който съобщава Техеран.

„Постигнати са много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море“, обяви украинският президент. Според него целите са били част от морската логистика, която обслужва руските военни доставки.

Украинският дипломат беше привикан

Иранското външно министерство извика украинския шарже д'афер в Техеран и му връчи официален протест. Иранските власти настояха международната общност да осъди атаката и да потърси отговорност от украинското ръководство.

Техеран предупреди, че няма да се поколебае да защити интересите и сигурността си според принципа за самоотбрана. Иранското министерство възложи на Киев и неговите поддръжници отговорността за евентуалните последици от това, което нарече „авантюризъм“.

Външният министър Абас Арагчи е поискал реакция и от Съвета за сигурност на ООН, Европейския съюз и останалите международни институции.

Ударът отваря нов опасен фронт

Каспийско море досега оставаше сравнително далеч от основните бойни действия, но се превърна във важен маршрут за руски военни и търговски доставки. Украйна засилва натиска върху морската логистика на Москва и вече е наложила санкции на десетки търговски кораби, обвинени, че превозват оръжие, техника и други товари за руската армия.

Смъртта на иранския моряк изостря рязко отношенията между Киев и Техеран. Ако бъде потвърдено, че украинските сили умишлено са атакували ирански кораб, инцидентът може да превърне досегашната размяна на обвинения в пряка и опасна конфронтация.