Тръмп с изненадващо решение за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди да не се нанасят повече удари по Иран, с което сложи край на почти двуседмична серия от ежедневни атаки.

Това съобщи Axios, позовавайки се на два източника, запознати с решението на американския лидер.

Според изданието, през последните 13 дни Тръмп ежедневно одобряваше планове за удари, които военните изпълняваха в продължение на няколко часа.

В петък президентът получил подобен план, но не дал зелена светлина.

Решението на Тръмп, както отбелязва Axios, отразява както готовността му да даде повече пространство за дипломация, така и признаването, че настоящото ниво на американски удари е достигнало границата на ефективността си.

Малко след като даде заповедта, Тръмп каза на репортери в Белия дом, че има възможност да продължи ударите или дори да ги засили, за да "унищожи всичко, което имат".

Въпреки това, той ясно заяви, че смята за "по-умна стратегия" да се сключи сделка с Иран.

Според Axios, заповедта за примирие на Тръмп дойде часове след като оманска делегация пристигна в Техеран, за да преговаря за ново споразумение за откриване на Ормузкия проток.

Двама регионални източника, запознати с преговорите, казаха пред изданието, че е постигнат напредък и споразумение между Оман и Иран може да бъде постигнато този уикенд.

След това президентът Тръмп ще трябва да реши дали да приеме предложената сделка, казва изданието.