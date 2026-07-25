Огнен ад в Испания и Франция, става сложно

Горските пожари в Испания и Франция остават извън контрол, което доведе до принудителната евакуация на над 175 000 души в районите около Мадрид и Бордо. Екстремната ситуация е резултат от продължителната суша и високите температури, засягащи Западна Европа от началото на лятото.

Ситуацията във Франция

Във френския регион Жиронда и съседния Ландес от сряда вечерта (22 юли) са евакуирани 141 000 души, включително 110 000 в Жиронда. Огънят е унищожил над 22 000 хектара растителност и 100 сгради. Властите разположиха военнотранспортен самолет A400M, оборудван със система за въздушно гасене, чието въвеждане в експлоатация е иззето по-рано от предвиденото. Броят на военнослужещите, мобилизирани в подкрепа на пожарните екипи, бе увеличена от 500 на 1 000 души. Изложбеният център в Бордо е преустроен в приемен център, където временно са настанени хиляди евакуирани граждани, много от които заедно с домашните си любимци.

Ситуацията в Испания

Испанският премиер Педро Санчес определи обстановката като изключително сложна и подчерта, че приоритет остава опазването на човешкия живот. В района на Мадрид са засегнати около 65 000 души – над 35 000 са евакуирани, а близо 30 000 не трябва да напускат домовете. Пожарите са опустошили до 25 000 хектара, което според регионалното правителство представлява най-мащабното горско бедствие в историята на областта.

Над 2 000 души получават медицинска помощ в 14 спешни центъра. На 24 юли превантивно са евакуирани над 1 200 възрастни хора и граждани с увреждания от специализирани домове.

Европейската комисия е разположила общо седем специализирани самолета за борба с пожарите – четири в Испания и три във Франция.

Според данните на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) от началото на годината в Испания са изгорели близо 130 000 хектара.