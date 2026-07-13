Лидерите на 10 европейски държави обявиха нова коалиция

Лидерите на десет европейски държави обявиха началото на създаването на т.нар. "Антибалистична коалиция".

Това съобщи украинското издание Strana.

Според публикацията, Елисейският дворец уточнява, че става дума за Франция, Украйна, Дания, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

В публикацията се отбелязва, че целта на новата коалиция е да създаде интегрирана система за противоракетна отбрана в Европа, използвайки военно-индустриалния потенциал, научните разработки и бойния опит.

Коалицията по-специално има за цел да “обедини нашите ресурси и експертиза за развиването на нови способности”, заяви френският президент Еманюел Макрон след срещата на Коалицията на желаещите в Париж, предаде Франс прес.

“Това е целта на проекта “Фрея” (Freya), който чрез обединяване на способностите на нашите страни и няколко наши промишлени партньори, ще ни осигури разработването на съвместно решение и ще ускорим защитата на Украйна в тази област“, ​​заяви Макрон.

“Фрея” е отбранителен проект срещу балистични ракети, ръководен от украинската компания “Файър Пойнт”, който има за цел да осигури по-евтина алтернатива на американската система “Пейтриът” или френско-италианската ракета “Астер“.

На съвместна пресконференция украинският президент Володимир Зеленски призна, че страната му има “само компонентите”, необходими за разработване на системата. “Заедно през следващите 12 месеца можем да изградим тази антибалистична ракета”, каза Зеленски и добави, че тя ще бъде “масово произвеждана” и “не скъпа”.

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