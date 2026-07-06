Тайният план на Франция за Макрон  

Еманюел Макрон работи по възможността да се върне към активен политически живот през 2032 г., когато изтича законовата забрана за преизбиране за президент.

Дотогава може да получи специална висша позиция в структури, свързани с френския милиардер Ксавие Ниел.

Това е големият френски сценарий за Макрон, пише Le Journal du Dimanche, който активно се обсъжда в обкръжението на президента.

Според публикацията става дума за позиция при милиардера, която ще бъде създадена специално за Макрон.

Ниел подкрепя активно настоящия държавен глава от 2017 г. и сега се готви да му предостави платформа за поддържане на публично присъствие извън официалните политически институции.

Преговорите за възможно назначение вече са в ход, уточнява вестникът.

Ксавие Ниел е основател на телекомуникационната група Iliad, вторият по големина интернет доставчик във Франция.

Към май 2026 г. състоянието му се оценява от Forbes на около 15,5 милиарда долара.

Освен телекомуникационния бизнес, той е съсобственик на вестник Le Monde и е член на Националния дигитален съвет на страната, а неговият рисков капитал фонд Kima Ventures инвестира в стартъпи по целия свят.

През 2017 г., с участието на Макрон, Ниел открива най-големия бизнес инкубатор Station F в Париж.

Предприемаческата кариера на Нийл започва през 80-те години с еротични чатове в предмрежовата платформа Minitel, след което той основава първия интернет доставчик във Франция – Worldnet, а по-късно и Free.

През 2004 г. бизнесменът е обвинен в сводничество, но в крайна сметка е осъден само за укриване на доходи с 2 годишна пробация и голяма глоба.

Макрон беше избран за президент през 2017 г. и преизбран през 2022 г., като вторият му мандат приключва на 14 май 2027 г. След това той няма да може да се кандидатира до 2032 г., когато френското законодателство ще му позволи евентуално да се върне в голямата политика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com