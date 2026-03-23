Социалист спечели Париж, отиде на работа с колело

Кандидатът на Социалистическата партия Еманюел Грегоар спечели изборите за кмет на Париж. Той пристигна с колело пред кметството, където получи ключа на града от напускащата кметица Ан Идалго.

Социалистът победи консервативната бивша министърка Рашида Дати във втория тур на местните избори. Победата му утвърждава контрола на социалистите над френската столица. Партията управлява Париж от 25 години, предаде БНТ.

"Тази вечер победи определена визия за Париж; жизнен Париж, прогресивен Париж", заяви Грегоар снощи, след като излязоха първите резултати от вота.

Той добави, че градът "ще бъде сърцето на съпротивата" срещу съюза на десницата и крайната десница, една година преди президентските избори.

След това се отправи по парижките улици към кметството с велосипед.

Френските избиратели гласуваха на втория тур в местните избори в 1500 населени места, включително в големи градове.

Кметовете и общинските съветници се избират с мандат от шест години.

Гласуването бе тест за баланса на силите на френската политическа карта преди началото на надпреварата за президентските избори през 2027 г.

В Ница - петият по големина град във Франция, разположен на Френската Ривиера - крайната десница спечели най-убедителната си победа на изборите, след като бе избран кандидатът ѝ Ерик Сиоти - бивш консерватор, който се съюзи с "Национален сбор" на Марин Льо Пен.

Партията на Льо Пен обаче загуби в няколко градове, които бе посочила за свой приоритет. Те включват Марсилия - втория по големина град във Франция, където досегашният кмет от левицата Беноа Паян спечели срещу крайнодесния кандидат Франк Ализио.

Кандидатите на крайната десница загубиха и срещу системните кандидати в Ним и пристанищния град Тулон на Средиземно море, които бяха две ключови цели за "Национален сбор".

Миналата неделя гласоподавателите избраха кметове в около 93% от 35 000 села, малки и големи градове, където се състезаваха по един или двама кандидати, които не бяха свързани с никоя партия, припомня АП.

