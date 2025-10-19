Всичко за невижданата кражба в Лувъра. Уникалният диамант

4 фатални минути на 4 бандити накараха всички ценители на световното изкуство да изтръпнат докато се разплита наглия обир в Лувъра. Там вече няма част от колекцията на Наполеон, а короната на съпругата му Евгения вече е намерена, но счупена.

Ето подробностите, разказани от репортерите на Le Parisien.

Четирима престъпници са се приближили до музея от Сена през нощта, където в момента се извършват ремонтни дейности. Използвайки товарен асансьор, двама от тях са счупили прозорците и са влезли в галерията "Аполо", откъдето са отмъкнали 9 предмета.

Били са облечени в жълти жилетки като работници, докато другите двама са чакаха съучастниците си на скутери под прозореца на музея.

Френските служители на реда откриха с какво е извършен грабежа, написа Le Parisien, позовавайки се на два източника.

Намерени са газова горелка, контейнер с бензин, ръкавици, уоки-токи и одеяло. Недалеч от музея е открита една жълта жилетка, престъпниците са я изпуснали, когато са бягали.

Какво е откраднато

Точният размер на щетите все още не е известен, полицията работи на място. Засега се знае за откраднати девет предмета от колекцията от бижута на Наполеон и императрица Евгения, включително огърлица, брошка и корона.

Прави впечатление, че най-големият диамант от колекцията, известният "Регент" с тегло над 140 карата, не беше докоснат от разбойниците.

Le Régent е купен през 1717 г. от френския регент Филип д'Орлеан. Диамантът има уникална съдба: той украсява короната на Луи XV, оцелява след Френската революция и се озовава в дръжката на меча на Наполеон Бонапарт.

Опашките

Цял ден около Лувъра се образуваха опашки: служителите на музея не пуснаха никого като обясняваха, че има технически проблем. Те не казаха, че крадци са проникнали в галерията.

След обяд френският министър на културата Рашида Дати съобщи за грабежа и обяви, че музеят ще бъде затворен поне един ден за разследване, а билетите ще бъдат изплатени на хората.

Счупената корона

Едно от бижутата, откраднати от Лувъра, е намерено близо до музея. Според Le Parisien това е короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III. Съобщава се, че короната е намерена счупена.

Вестник Le Parisien съобщи за откриването и на второ бижу, без да дава подробности.

Френският вътрешен министър Лоран Нунес заяви в ефира на радиостанцията France Inter, че са били необходими седем минути, за да се откраднат "безценни бижута от крадците". Според него нападателите са влезли в сградата от насипа на Сена, където са били в ход строителни работи. Те използваха въздушна платформа, за да влязат в музея.

"Прави се всичко необходимо, за да се открият нападателите възможно най-скоро", каза ръководителят на МВР, като посочи уязвимост на френските музеи като цяло.

Предишният грабеж

Той е извършен в Лувъра през 1998 г., когато картина на френския художник Камий Коро е открадната от една от залите по средата на деня, тя така и не е намерена.

През 1911 г. Мона Лиза от Леонардо да Винчи е била открадната от италиански стъклар, който искал да върне платното в родината си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com