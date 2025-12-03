Цар Симеон с голяма изненада за Лили Иванова

Примата на българската естрада Лили Иванова получи едно от най-високите отличия на монархическата институция - Дамски кръст, първа степен на ордена "Свети Александър", връчен лично от Н.В. Цар Симеон II.

Легендарната певица съобщи за честта лично в социалните си мрежи, където публикува и снимки от срещата между двамата в двореца "Врана".

"Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца 'Врана' и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много успехи", написа Лили Иванова.

В публикуваната грамота Симеон II посочва:

"С особено благоволение награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура... Заповядваме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната, със собствената на Н.В. царя ръка! Написано: Симеон Втори."

Иконата на българската музика бе поздравена лично от Н.В. царя, като двамата прекараха време в разговори, а фотосите от срещата бързо обиколиха социалните мрежи.

