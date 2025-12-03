Дженифър Лопес побърка зрителите с тоалета си

Дженифър Лопес изуми зрителите със своя огнен тоалет. Във вторник, 2 декември, 56-годишната звезда публикува в Instagram ретро видео от участието си на World Pride във Вашингтон, през юни.

"Ще се видим този месец на The JLo Show във Вегас! Коя песен искате да чуете", написа тя под клипа.

В кадрите Лопес носи секси прашки и сутиен, комбинирани с телесни мрежести чорапогащи. Ефектният тоалет подчертава стегнатите ѝ коремни мускули, което още повече изпъква, докато танцува. Феновете останаха смаяни от невероятната ѝ физическа форма, като пишат, че е изумително човек на 56 години да изглежда по този уникален начин.

По време на World Pride Music Festival 2025 в столицата певицата се появи в няколко блестящи визии, включително сребрист костюм с дълбоко деколте, обсипан със стотици кристални камъни. Моделът, създаден от The Blonds, е с екстремно висока извивка на бедрата и дава щедър поглед към силуета отпред, а отзад завършва с по-прикрит дизайн, който подчертава стегнатата ѝ фигура.

Лопес обяви своята нова резиденция в Лас Вегас след като води наградите American Music Awards 2025 на 26 май. Резиденцията стартира в седмицата на Нова година с четири концерта - на 30 и 31 декември и на 2 и 3 януари. През март 2026 са планирани още осем дати.

Според официалната информация шоуто ще включва "най-големите хитове от легендарната ѝ кариера, както и ексклузивни нови песни, които не са звучали досега".

Новата серия концерти следва успеха на предишната ѝ рекордна резиденция Jennifer Lopez: All I Have в Planet Hollywood Resort & Casino. Между 2016 и 2018 г. Лопес имаше 120 концерта, които донесоха приходи от над 100 милиона долара.

