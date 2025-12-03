Нова мистерия до Стоунхендж

Близо до Стоунхендж в Уилтшър, археолозите потвърдиха пръстен от двадесет изкуствени ями около Durrington Walls, всяка с диаметър около десет метра.​

Стоунхендж отдавна се смята за център на древния ритуален свят на Британия. Но учените сега твърдят, че той може да е бил само видимата част от нещо много по-голямо. Под околния терен близо до Стоунхендж в Уилтшър, изследователите са установили огромен кръг от изкуствени ями – една от най-големите праисторически структури в Британия, което предполага, че строителите са врязали убежденията си в земята в мащаб, който преди не сме разпознавали. Целият комплекс е изграден между 3100 г. пр.н.е. и 1600 г. пр.н.е., и ясно е, че хората, създали го, са имали цел, която ги е мотивирала.​

Новият потвърден обект се намира около Durrington Walls и Woodhenge в Уилтшър, в рамките на по-широкия обект на Стоунхендж. Археолозите са идентифицирали около 20 масивни ями, всяка с диаметър около 10 метра и дълбочина над 5 метра, разположени на редовни интервали, образуващи това, което те наричат Durrington pit circle („кръг от ями в Дърингтън“). Според екипа от изследователи, тези ями са на над 4000 години и са умишлено прокопани от хора, което е доказателство, че ландшафтът около Стоунхендж съдържа инженерни елементи далеч отвъд иконичния каменен кръг над земята.

Проф. Винс Гафни от Университета в Брадфорд казва пред BBC, че ямите не само са умишлено прокопани, но и внимателно позиционирани спрямо близък паметник, което предполага планиране, измерване и цел. Като един дизайн, прецизността е впечатляваща: „Кръгът е доста точен. Това предполага, че хората са отмервали разстоянията, за да се уверят, че ямите са подравнени на еднакво разстояние по целия кръг, както и разстоянието от хендж до предишното ограждение“​.

Ямите са очертани за първи път през 2020 г. чрез мащабни геофизични проучвания около Стоунхендж. Тогава някои археолози ги провъзгласиха за „една от най-големите праисторически структури в Британия“ и дори предположиха, че това може да е ранно доказателство за числово броене, тъй като кръгът е прекалено голям, за да е бил разположен само на око. Но имаше проблем: не всички бяха убедени, че елементите са изкуствени. Някои специалисти твърдяха, че може да са естествени вдлъбнатини в кредата, а целият „пръстен“ – съвпадение. Новото проучване, публикувано в Internet Archaeology под заглавие The Perils of Pits, цели да реши този спор.​

Тъй като ямите са толкова големи, не могат да бъдат просто разкопани без огромно изкопаване. Екипът комбинира няколко научни техники, за да „види“ под земята и да датира съдържанието – стратегия, която Гафни описва като безпрецедентна за такъв обект.

„Изключителната големина на ямите изискваше новаторска стратегия за проучването им без необходимота от мащабно и много скъпо изкопаване“, казва той.

„Тъй като нито една технология не може да отговори на всички въпроси, използваха се няколко вида геофизическо оборудване, за да се установи размерът и формата на ямите“, допълва той.

Първо сканираха ландшафта около Durrington Walls с високорезолюционни инструменти, които разкриха кръгъл модел под почвата. След това използваха електрическа резистентностна томография за дълбочината, радар и магнитометрия за формите, плюс оптична стимулирана луминесценция за датиране на почвата и седиментарен ДНК анализ, който намери следи от овце и говеда – доказателство за човешка дейност.​

Никой не претендира, че знаем точно защо неолитните общности са прокопали пръстен от огромни шахти около Durrington Walls – няма писмени обяснения. Но мащабът и подредбата показват, че не е било случайно. Ямите са 10 м широки и 5 м дълбоки, прокопани в твърда креда, над милия точно разположени. Гафни мисли, че може да са свързани с идеи за подземен свят, за разлика от слънчевите линии на Стоунхендж, и показват способност за масова мобилизация.

„Сега, когато сме уверени, че ямите са структура, имаме масивен паметник, който врязва космологията на хората от тогава в земята по начин, който не сме виждали преди“, казва той. Ямите са поддържани около 1000 години, което предполага трайно значение. Новото проучване превръща Durrington pit circle от хипотеза в потвърдена човешка конструкция, променяйки разбирането ни за Стоунхендж, пише "Вести".

