Нова мистерия до Стоунхендж

Близо до Стоунхендж в Уилтшър, археолозите потвърдиха пръстен от двадесет изкуствени ями около Durrington Walls, всяка с диаметър около десет метра.
Стоунхендж отдавна се смята за център на древния ритуален свят на Британия. Но учените сега твърдят, че той може да е бил само видимата част от нещо много по-голямо. Под околния терен близо до Стоунхендж в Уилтшър, изследователите са установили огромен кръг от изкуствени ями – една от най-големите праисторически структури в Британия, което предполага, че строителите са врязали убежденията си в земята в мащаб, който преди не сме разпознавали. Целият комплекс е изграден между 3100 г. пр.н.е. и 1600 г. пр.н.е., и ясно е, че хората, създали го, са имали цел, която ги е мотивирала.
Новият потвърден обект се намира около Durrington Walls и Woodhenge в Уилтшър, в рамките на по-широкия обект на Стоунхендж. Археолозите са идентифицирали около 20 масивни ями, всяка с диаметър около 10 метра и дълбочина над 5 метра, разположени на редовни интервали, образуващи това, което те наричат Durrington pit circle („кръг от ями в Дърингтън“). Според екипа от изследователи, тези ями са на над 4000 години и са умишлено прокопани от хора, което е доказателство, че ландшафтът около Стоунхендж съдържа инженерни елементи далеч отвъд иконичния каменен кръг над земята.
Проф. Винс Гафни от Университета в Брадфорд казва пред BBC, че ямите не само са умишлено прокопани, но и внимателно позиционирани спрямо близък паметник, което предполага планиране, измерване и цел. Като един дизайн, прецизността е впечатляваща: „Кръгът е доста точен. Това предполага, че хората са отмервали разстоянията, за да се уверят, че ямите са подравнени на еднакво разстояние по целия кръг, както и разстоянието от хендж до предишното ограждение“.
Ямите са очертани за първи път през 2020 г. чрез мащабни геофизични проучвания около Стоунхендж. Тогава някои археолози ги провъзгласиха за „една от най-големите праисторически структури в Британия“ и дори предположиха, че това може да е ранно доказателство за числово броене, тъй като кръгът е прекалено голям, за да е бил разположен само на око. Но имаше проблем: не всички бяха убедени, че елементите са изкуствени. Някои специалисти твърдяха, че може да са естествени вдлъбнатини в кредата, а целият „пръстен“ – съвпадение. Новото проучване, публикувано в Internet Archaeology под заглавие The Perils of Pits, цели да реши този спор.
Тъй като ямите са толкова големи, не могат да бъдат просто разкопани без огромно изкопаване. Екипът комбинира няколко научни техники, за да „види“ под земята и да датира съдържанието – стратегия, която Гафни описва като безпрецедентна за такъв обект.
„Изключителната големина на ямите изискваше новаторска стратегия за проучването им без необходимота от мащабно и много скъпо изкопаване“, казва той.
„Тъй като нито една технология не може да отговори на всички въпроси, използваха се няколко вида геофизическо оборудване, за да се установи размерът и формата на ямите“, допълва той.
Първо сканираха ландшафта около Durrington Walls с високорезолюционни инструменти, които разкриха кръгъл модел под почвата. След това използваха електрическа резистентностна томография за дълбочината, радар и магнитометрия за формите, плюс оптична стимулирана луминесценция за датиране на почвата и седиментарен ДНК анализ, който намери следи от овце и говеда – доказателство за човешка дейност.
Никой не претендира, че знаем точно защо неолитните общности са прокопали пръстен от огромни шахти около Durrington Walls – няма писмени обяснения. Но мащабът и подредбата показват, че не е било случайно. Ямите са 10 м широки и 5 м дълбоки, прокопани в твърда креда, над милия точно разположени. Гафни мисли, че може да са свързани с идеи за подземен свят, за разлика от слънчевите линии на Стоунхендж, и показват способност за масова мобилизация.
„Сега, когато сме уверени, че ямите са структура, имаме масивен паметник, който врязва космологията на хората от тогава в земята по начин, който не сме виждали преди“, казва той. Ямите са поддържани около 1000 години, което предполага трайно значение. Новото проучване превръща Durrington pit circle от хипотеза в потвърдена човешка конструкция, променяйки разбирането ни за Стоунхендж, пише "Вести".
