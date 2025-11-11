Сензационни находки пренаписват историята на първите цивилизации в Америка

След откриването на Америка европейците дълго време смятали коренното население на Новия свят за изостанали диваци. Нови археологически находки обаче показват, че дори без развита писменост или дори колелото, коренните американци са основали първата си цивилизация почти едновременно с цивилизациите на Стария свят, пише британският в. „Гардиън“, цитиран от БГНЕС.

Публикацията разкрива нови факти за археологически комплекс, свързан с древната цивилизация корал в днешно Перу. Екип от изследователи, ръководен от археологът Рут Шейди, стигна до заключението, че преди около 4200 години тежка суша е принудила хората да изоставят град Карал и да се преселят на тихоокеанското крайбрежие. Днес археолозите изучават две големи селища, където тези хора са се преселили. В тях учените открили фризове, изобразяващи жертви на глад и съдържащи послания за бъдещите поколения. „Те оставиха всички тези доказателства, за да не забравят хората, че изменението на климата е много тежко, причинявайки криза в обществото на Карал и неговата цивилизация, и не искаха хората да забравят какво е причинило“, каза Рут Шейди пред репортери.

Едно от местата, където хората от Карал се заселили, е град, чиито руини сега се наричат ​​Вичама. Това място се намира на брега на Тихия океан, където бежанците оцелели чрез риболов и земеделие в долината на река Уаура. Друго селище, датиращо от 1800-1500 г. пр.н.е., днес е известно като Пенико. Намира се на 16 километра източно от Карал, в същата долина на река Супе.

Според археолозите бежанците от Карал донесли със себе си в новите си градове изящните си техники на изобразително изкуство и архитектура, включително храмови пирамиди и потънали кръгли площади, украсени с исторически хроники по стените. Например, във Вичам археолозите открили добре запазени стенописи на храма, изобразяващи измършавели трупове с хлътнали кореми и стърчащи ребра. Това е очевидно послание към бъдещите поколения за трагедията на Карал. Наблизо е открита карикатурна рисунка на жаба, излизаща от човешки ръце и ударена в главата от мълния. Рут Шейди интерпретира това изображение като пристигането на вода и прераждането на живота след ужасна суша. Фризовете, оставени в новите селища, носили послание към бъдещите поколения „да не забравят“ какво е причинило климатичната катастрофа в Карал, казва археологът.

