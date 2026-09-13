Става все по-опасно: Ел Ниньо ни разказва играта
ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
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ООН предупреждава за суши, пожари, наводнения и мощни тайфуни
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