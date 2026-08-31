Тези четири зодии са родени под "щастливи звезди"

Ако говорим за късмет, астрологията посочва няколко знака, които сякаш са родени под „щастлива звезда“ благодарение на планетните си управители. Всичко зависи от това как дефинираме късмета – дали е внезапно щастливо стечение на обстоятелствата, или способността винаги да излизаш сух от водата.
Ето кои са четирите най-големи късметлии сред зодиите:
Стрелец – Абсолютният шампион по късмет
Стрелецът е управляван от Юпитер – планетата на голямото щастие, изобилието, разширението и късмета.
Защо им върви: Представителите на тази зодия имат вроден оптимизъм и вяра, че всичко ще се нареди по най-добрия начин. Тяхната положителна нагласа буквално привлича щастливите случайности. Те често печелят от лотарии, намират точните хора в точния момент и пътуванията им винаги са съпътствани от невероятни преживявания. Дори когато направят грешка, съдбата бързо им изпраща спасителен пояс.
Риби – Късметът на интуицията
Рибите се управляват съвместно от Нептун и традиционния им управител Юпитер. Това им дава огромна доза невидима закрила.
Защо им върви: Тяхната сила е в невероятната им интуиция. Рибите често се оказват на правилното място без никакво логично обяснение – просто са „почувствали“, че трябва да отидат там. Те имат силни ангели пазители. Когато ситуацията изглежда безнадеждна, за Рибите изневиделица се отваря врата, която решава всичките им проблеми.
Телец – Късметът с парите и материалните блага
Телецът е управляван от Венера – планетата на любовта, красотата, но и на парите и изобилието.
Защо им върви: Късметът на Телеца е материален. Те имат вроден магнит за стабилност и лукс. Рядко ще видите Телец да остане напълно без средства – винаги се появява нов източник на доходи, наследство или скъп подарък. Техният късмет работи най-добре, когато инвестират или купуват имоти, тъй като имат нюх за стойностните неща.
Лъв – Късметът на славата и възможностите
Лъвът се управлява от Слънцето, което му дава неизчерпаема жизнена енергия и харизма.
Защо им върви: Късметът на Лъва идва чрез хората. Техният магнетизъм е толкова силен, че те лесно привличат влиятелни покровители, които им отварят големи врати в кариерата и живота. Те имат късмет да бъдат забелязвани и аплодирани, а съдбата често им предоставя шансове да блеснат, за каквито другите зодии работят с години.