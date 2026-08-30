Навлизаме в първата пълна седмица на септември 2026 година, която носи силна енергия за трансформация, организираност и подготовка за есенния сезон. Слънцето в Дева ни подтиква да подредим хаоса в живота си, да обърнем внимание на здравето и да дефинираме ясни цели на работното място. Очаква ни динамичен период, в който разумът ще вземе връх над емоциите.

Ето какво са подготвили звездите за всяка зодия през следващите седем дни:

♈ Овен (21 март – 19 април)

Седмицата изисква от вас фокус върху детайлите и рутината. На работното място ще се натрупат ангажименти, които не търпят отлагане. Бъдете внимателни с разходите в сряда и четвъртък. В личен план – намерете време за спорт, за да изразходвате излишната нервност.

♉ Телец (20 април – 20 май)

Романтиката и творчеството ще бъдат водещи за вас през тези дни. Периодът е прекрасен за стартиране на нови хобита или за прекарване на качествено време с децата или партньора. Финансите ви се стабилизират, но избягвайте рискови инвестиции в края на седмицата.

♊ Близнаци (21 май – 20 юни)

Вашият фокус се премества изцяло върху дома и семейството. Възможно е да се наложи да разрешите имотен казус или да направите освежаващ ремонт. В сряда ще получите интересна новина, свързана с кариерата, която ще промени плановете ви за есента.

♋ Рак (21 юни – 22 юли)

Очаква ви изключително комуникативна седмица, изпълнена с преговори, срещи и кратки пътувания. Умът ви работи на бързи обороти, което ще ви помогне да подпишете успешен договор или да разрешите стар спор. Внимавайте какво споделяте в социалните мрежи.

♌ Лъв (23 юли – 22 август)

Финансовите въпроси излизат на преден план. Седмицата е подходяща да преразгледате бюджета си и да съкратите излишните разходи. Възможно е да получите предложение за допълнителен доход. В любовта – покажете на партньора си, че оценявате неговата стабилност.

♍ Дева (23 август – 22 септември)

Вие сте в светлината на прожекторите! Тъй като Слънцето е във вашия знак, енергията и чарът ви са в своя пик. Използвайте седмицата за лични проекти, промяна на визията или важни бизнес срещи. Късметът е на ваша страна, действайте смело.

♎ Везни (23 септември – 22 октомври)

Периодът ви кани към уединение и равносметка. Енергията ви ще бъде малко по-ниска от обикновено, затова не се претоварвайте с чужди проблеми. Интуицията ви е изключително силна – вслушвайте се в сънищата и вътрешния си глас. Подходящо време за детокс.

♏ Скорпион (23 октомври – 21 ноември)

Седмицата ще премине под знака на приятелствата и екипната работа. Идеално време за срещи с големи групи от хора, участие в каузи или планиране на бъдещето в дългосрочен план. Чрез ваш приятел може да се отвори неочаквана врата в кариерно отношение.

♐ Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Кариерата и общественият ви статус са във възход. Очаквайте признание от страна на ръководството или клиентите за добре свършена работа през изминалите месеци. Поемете отговорност за новите задачи – усилията ви сега ще определят финансовия ви успех до края на годината.

♑ Козирог (22 декември – 19 януари)

Вашият хоризонт се разширява. Седмицата е отлична за обучение, полагане на изпити, пътувания на дълги разстояния или уреждане на юридически въпроси. Духовното ви израстване ще ви помогне да погледнете на дребните битови проблеми с лекота и хумор.

♒ Водолей (20 януари – 18 февруари)

Периодът носи дълбока емоционална и финансова трансформация. Ще трябва да обърнете внимание на съвместни финанси, данъци или наследства. В личен план – разговорите с партньора ще станат по-дълбоки, което ще засили интимността и доверието между вас.

♓ Риби (19 февруари – 20 март)

Всички видове партньорства – както лични, така и бизнес – са на фокус през тези седем дни. Сега е моментът да изгладите недоразуменията с половинката си или да сключите нови дългосрочни съюзи. Бъдете готови за компромиси в името на хармонията.

