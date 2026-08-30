Таен остров, наречен Малката Югославия, е спасението от съвременния свят

Солидарност, автентичност и пълно откъсване от съвременния свят - това предлага остров Веруда, скрит скъпоценен камък в непосредствена близост до хърватския град Пула. Известен сред местните като „Острова на братята“ или с любопитното си название „Малката Югославия“, този компактен къс земя от малко под 200 000 кв. м остава почти недокоснат от масовия туризъм.

Духът на острова е дълбоко свързан с неговата история и съхраненото духовно наследство. През XVIII век тук е издигнат манастирът „Света Мария“, който функционира до 1806 г., а през 1920 г. францисканците се завръщат, за да съградят манастира „Свети Антоний Падуански“. Днес обаче Веруда е преди всичко убежище за местните жители, търсещи бягство от градската динамика.

Това, което прави острова наистина уникален, е неговата специфична общност. Прякорът „Малката Югославия“ ражда своето значение от духа на взаимопомощ и задружност, напомнящ за изминали времена. Тук хората се познават, прекарват летата си заедно и разчитат един на друг за всичко - от услуга със съставки за готвене до намиране на медицинска грижа. Островът разполага със свои неписани закони и неофициални наименования на местностите, разбираеми за редовните посетители.

На Веруда няма да откриете луксозни комплекси, шумни заведения, течаща вода, ток или търговски обекти. Посетителите - предимно местни хора, търсачи на спокойствие и гмуркачи - сами си осигуряват необходимите провизии. Чартърната лодка от Пула ежедневно превозва работещи, които след края на дежурствата си се връщат тук, за да презаредят батериите.

Спипаният в борови гори къмпинг предлага преспиване под открито небе, на люлки или в прости палатки. Дните преминават в плуване, спокойни разговори и съзерцание. В епоха на пълна комерсиализация, Веруда съзнателно отказва да се превърне в туристически курорт, запазвайки ролята си на място, където душите си почиват, а човешката близост е над всичко.