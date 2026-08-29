Изтокът се събира на най-важната си среща за Украйна и Иран

Лидерите на 21 държави и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще участват в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, която ще е двудневна и започва в понеделник.

Това беше съобщено от пресслужбата на президента на Киргизстан.

Самият факт, че на едно място са президентите на Китай, Русия, Иран, Турция, Монголия, Азербайджан и Казахстан, както и премиерите на Пакистан, Индия и Армения, е достатъчно показателен, че за 25-ия юбилеен саммит в Киргистан, Изтокът събира тежката си артилерия за най-важната среща тази година.

Макар да е сигурно, че официалната декларация на ШОС ще заложи отново на икономиката, новата банка и разплащанията в национални валути, срещите, които ще се направят в кулоарите, ще се следят с много по-голям интерес.

B2B

Според The Times of Central Asia, Бишкек ще се превърне в перфектна неутрална територия за негласни преговори и подготовка на по-големи споразумения.

Киргистан, например, очаква с нетърпение държавното посещение на Си Цзинпин, за да се отпуши ключовото финансиране на стратегическата железопътна линия Китай-Киргизстан-Узбекистан на стойност 4.7 милиарда долара.

Анализаторите от Далечния изток с огромен интерес очакват двустранната среща на върха между Китай и Индия, за да стане ясно дали тя ще донесе за намаляване на граничното напрежение в Хималаите.

Западните коментари пък вече сложиха акцент в срещите за Украйна и Иран, особено след изненадващото посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.

Иран

Според Politico, той е предал директно съобщение от администрацията на Доналд Тръмп до руското разузнаване, като основната тема е била очертаването на червените линии относно войната в Украйна и напрежението с Иран заради Ормуз.

Очакванията на западните политолози са, че в Бишкек Путин ще предаде лично на Си Цзинпин съдържанието и нюансите от разговорите с ЦРУ по време на двустранната им среща в понеделник, а след това двете държави ще направят сондажи с иранския президент Пезешкиан.

Пекин, който е основен купувач на ирански петрол, както и Москва, която е военен партньор на Техеран, се очаква да уточнят докъде Иран може да отстъпи, за да се деескалира ситуацията, а също така да координират общата източна позиция заедно с Иран и Пакистан, като основен балансьор в региона.

Техеран се очаква в Бишкек да е доста по-сговорчив, защото отива на срещата, търсейки сигурност срещу засилващия се санкционен натиск от страна на САЩ.

Украйна

Не само Иран, но и Украйна ще бъде тема на отделните разговори. Русия вече анонсира двустранна среща между Владимир Путин и турския президент Реджеп Ердоган, което е и най-силният сигнал, че в Бишкек ще се търси развързване на възела по отношение на войната в Киев.

Ердоган пристига в Киргизстан със самочувствието на единствения лидер, който успява да поддържа отворен канал за комуникация както с Москва, с Киев и с НАТО. Най-вероятно той отново ще предложи своята платформа за посредничество, като ще стъпи върху очертаните от ЦРУ и Москва рамки. Разбира се, ще разчита Путин да е също по-сговорчив, като се има предвид, че е в комфортна, неизолационна среда, защото западните лидери няма да ги има.

Резултатите от негласните преговори няма да бъдат записани в официалната Бишкекска декларация, но ще проличат много скоро.

Първо, по време изказването на Путин по време на Източния икономически форум във Владивосток. Той започва в сряда и Кремъл вече акумулира очакване за знакова реч. Второ, по време на гостуването на Си Цзинпин в Белия дом в края на септември.

Така че, докато официалните документи в Бишкек ще говорят с познатите клишета - многополюсен свят и икономическа интеграция, реалната добавена стойност на този форум ще е в задкулисните совалки. Именно там ще стане ясно как Изтокът ще стикова големия си дипломатически отговор на американските инициативи.