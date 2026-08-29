Принцеса Ан с изненадваща връзка с новия крал на Норвегия

Смяната на трона в Норвегия извади наяве една любопитна семейна история, която свързва новия крал Хаакон VIII с британското кралско семейство по много повече от един начин.

Хаакон се възкачи на престола на 28 август 2026 г. след смъртта на баща си, крал Харалд V. Още с първите си дни като монарх той се оказа в центъра на внимание не само в Норвегия, но и сред останалите европейски кралски дворове. Една от причините са старите роднински връзки между норвежката и британската династия, отбелязва ""People.

Крал Чарлз III и Хаакон VIII са трети братовчеди. Родословната връзка тръгва от британския крал Едуард VII и кралица Александра, чиито потомци се оказват в основата на две европейски монархии. Дъщеря им Мод се омъжва за датския принц Карл, който през 1905 г. става крал на Норвегия и приема името Хаакон VII.

Но това е само началото.

Принцеса Ан е кръстница на Хаакон

Новият норвежки крал е роден на 20 юли 1973 г. и още от раждането си има особена връзка с британското кралско семейство.

Сред неговите кръстници е принцеса Ан-единствената дъщеря на кралица Елизабет II. Тя споделя тази роля с тогавашния крал на Норвегия Олав V, лелята на Хаакон принцеса Астрид, принц Карл Бернадот, краля на Швеция Карл XVI Густав и кралица Маргрете II на Дания.

Така връзката между двете семейства не остава само върху родословното дърво. Тя стига и до лично семейно ниво.

Кралят, който бяга от нацистите в Лондон

Още по-интересна е историята на дядото на днешния крал – Хаакон VII.

Роден като принц Карл Датски, той става крал на Норвегия през 1905 г., след като норвежците гласуват за превръщането на страната в независима монархия.

Когато през 1940 г. нацистка Германия нахлува в Норвегия, Хаакон VII отказва да се подчини на исканията на окупаторите. Заедно със сина си Олав напуска страната и се установява във Великобритания, където норвежкото правителство продължава работата си в изгнание.

През годините в Лондон норвежкият крал става близък с британското кралско семейство. Той поддържа особено топли отношения с младата принцеса Елизабет, бъдещата кралица Елизабет II.

И тук идва детайлът, който днес изглежда почти невероятен.

„Чичо Чарли“

Хаакон VII всъщност е роден като Карл, а близките му продължават да го наричат така.

В семейството на Уиндзор той бил известен като „Uncle Charlie“ – „чичо Чарли“. Елизабет имала особено топло отношение към норвежкия си роднина. Хаакон VII дори присъства на сватбата ѝ с принц Филип през 1947 г.

Само година по-късно се случва нещо, което по-късно поражда любопитна кралска легенда.

През 1948 г. се ражда първият син на Елизабет и Филип – бъдещият крал на Великобритания.

Името му е Чарлз.

Кръстен ли е крал Чарлз на норвежкия крал?

Няма официално доказателство, че това е причината Елизабет да избере името.

Но според една от най-разпространените версии изборът е вдъхновен именно от нейния любим чичо – Хаакон VII, познат в семейството като Карл или Чарли. Историческият Хаакон VII е бил и един от кръстниците на принц Чарлз.

Така се появява един от най-необичайните детайли в родословната история на европейските монархии:

Дднешният крал на Великобритания Чарлз III и новият крал на Норвегия Хаакон VIII може да са получили имената си в чест на един и същи човек.

Чарлз е свързан с него чрез предполагаемия произход на името си. Хаакон носи името на същия норвежки крал като свой прадядо.