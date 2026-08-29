САЩ влиза дълбоко във венецуелския петрол. Залогът е 100 млрд. долара

САЩ предприема безпрецедентен ход към едни от най-големите енергийни ресурси на планетата. Президентът Доналд Тръмп обяви, че страната му е осигурила мажоритарен контрол над повече от 65 млрд. барела доказани петролни резерви във Венецуела - около една пета от огромните запаси на латиноамериканската държава. Зад проекта стоят американското правителство и частният бизнес, а целта е едновременно да бъде възстановено венецуелското производство и да бъде осигурен нов голям източник на суров петрол за американските рафинерии. Самият Тръмп твърди, че операцията няма да струва нищо на американските данъкоплатци.

65 милиарда барела под американски контрол

„По мое указание държавният секретар Марко Рубио и Пийт Хегсет, работейки в тясно сътрудничество с временната президентка на Венецуела Делси Родригес и чрез партньорство с частния бизнес, осигуриха мажоритарен контрол на САЩ върху повече от 65 милиарда барела доказани нефтени запаси във Венецуела“, обяви Тръмп.

Той не разкри как точно ще бъде структуриран контролът, кои компании ще участват и какви права ще получат върху отделните находища. Ройтерс съобщава, че става дума за полета в богатия на тежък петрол пояс Ориноко и в района на езерото Маракайбо - две от ключовите зони на венецуелската петролна индустрия.

Вашингтон и Каракас са водили преговори в продължение на седмици. Обсъждан е модел, при който американските компании получават дългосрочен достъп до определени находища, а произведеният там суров петрол се насочва към САЩ. Разглеждана е и възможност отделни полета да бъдат предоставяни чрез търгове, но подобна схема може да срещне конституционни и правни препятствия, тъй като венецуелската държава запазва контрол върху основните дейности в нефтения сектор.

Близо 100 млрд. долара частни инвестиции

Марко Рубио представи договореността като сделка, от която трябва да спечелят и двете страни. Според него тя ще даде на САЩ стабилен източник на петрол на по-ниска цена и може да помогне за свалянето на цените на горивата.

За Венецуела очакванията са още по-мащабни. Рубио прогнозира близо 100 млрд. долара частни инвестиции, хиляди високоплатени работни места и сериозен тласък за възстановяването на икономиката.

Временната президентка Делси Родригес също приветства споразумението. По думите й инвестициите трябва да позволят значително увеличаване на производството чрез разработването на 17 стратегически нефтени находища. Каракас изчислява, че проектите могат да донесат около 209 млрд. долара данъчни приходи за страната.

Най-големите резерви в света, но малко производство

Парадоксът на Венецуела е огромен. Страната разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, но в момента произвежда едва около 1,25 млн. барела дневно. Това е далеч под потенциала й след години на недостатъчни инвестиции, разрушена инфраструктура, лошо управление и международни санкции.

Именно тук администрацията на Тръмп вижда голямата възможност. Американски капитали, технологии и оборудване трябва да върнат в експлоатация находища, които от години работят под възможностите си. Успоредно с това допълнителните количества могат да бъдат насочени към рафинериите в САЩ, много от които са пригодени именно за преработка на тежкия венецуелски суров петрол.

„Шеврон“ вече е близо до отделно голямо споразумение за разширяване на дейността си във Венецуела. Според източници на Ройтерс компанията планира промени в съществуващите си съвместни предприятия и разширяване към нови блокове в пояса Ориноко.

Тръмп търси и по-евтин бензин у дома

Петролният ход има и силно вътрешнополитическо измерение. Администрацията на Тръмп е под натиск заради цените на горивата в навечерието на междинните избори през ноември. По-голямото предлагане на венецуелски петрол би могло да намали разходите на американските рафинерии и да помогне за натиск надолу върху цените на бензина.

Моментът е особено важен и за световния пазар. Войната около Иран и ограниченият трафик през Ормузкия проток продължават да държат част от близкоизточните доставки под напрежение. Само дни по-рано пазарите вече реагираха на информацията, че Вашингтон договаря дългосрочен достъп до венецуелски суров петрол.

След свалянето на Мадуро Вашингтон промени курса

Новата сделка идва след радикалната политическа промяна във Венецуела през януари, когато САЩ залови и отстрани Николас Мадуро от властта. Оттогава Вашингтон работи за възстановяване на постоянния поток венецуелски суров петрол към американските рафинерии и за връщане на американски компании в енергийния сектор на страната.

Делси Родригес пое временното управление и сега работи с администрацията на Тръмп по новата петролна рамка. Това означава драстично разширяване на американското икономическо присъствие в сектор, който десетилетия беше символ на венецуелския държавен контрол.

Все още остават ключови неизвестни - кои точно американски компании ще получат достъп, как практически ще изглежда обявеният от Тръмп „мажоритарен контрол“ и дали схемата ще издържи на венецуелските конституционни ограничения. Официални представители в Каракас се подготвят още през следващата седмица да подпишат договори за нови права за проучване и добив, като сред тях се очаква да има предимно американски компании.