Най-кратката война в света. Точно 38 минути

130 години ни делят от войната между Великобритания и султаната Занзибар, която се счита за най-кратката в историята, официално започнала и приключила.

Началото е сутринта на 27 август 1896 година, в 09:00 часа, като тя продължава точно 38 минути.

Въпреки привидната лекомисленост, тази битка отне много животи и се превърна в поредна гореща точка на конфронтация между колониалните империи.

Причината е спор за наследството на трона.

След смъртта на султан Хамад ибн Тувайни, Халид ибн Баргаш поема властта без съгласието на британците.

Лондон изисква той да напусне двореца и да се откаже от трона, но Халид отказва и събира няколко хиляди поддръжници.

На сутринта британските кораби заели позиции близо до двореца, а султанът не вярвал до последния момент, че британците наистина ще открият огън.

Няколко минути след изтичането на ултиматума, започнал обстрелът.

Британците открили огън по дворцовите и артилерийските позиции на Занзибар. Дворецът бързо пламнал, защото бил изграден предимно от дърво, а оръдията на защитниците бързо били потушени.

Въоръжената султанска яхта HHS Glasgow се опитала да атакува британските кораби, но била ударена и потънала в пристанището.

Халид ибн Баргаш напуснал двореца и след поражението се укрил в германското консулство.

Около 09:38 обстрелът спрял, а войната остава в историята като най-кратката.

В резултат на битката около 500 занзибарци са били убити или ранени, докато само един моряк от британската страна пострадал и то леко.

След поражението, британците поставиха начело на султаната Хамуд ибн Мохаммад, който им бил лоялен, а после засилили влиянието си в Занзибар.

Халид по-късно, с помощта на германците, успял да напусне острова и да избяга.