Американското разузнаване посочи 5 потенциални войни

Американското разузнаване и експерти предполагат, че през следващите пет години има няколко региона, в които локалните кризи могат да ескалират във войни с глобални последици, пише Politico.

Авторите на статията смятат Индия и Пакистан за основни кандидати за ядрен конфликт, заради кашмирският конфликт и сходните арсенали на страните. Пакистанската доктрина за използване на ядрени оръжия прави ситуацията още по-тревожна.

Китай може да бъде въвлечен в два потенциални конфликта едновременно. Сценарият с Тайван, смятат авторите, ще бъде повратна точка за международната система и сериозен тест за американските гаранции към съюзниците.

Второто възможно огнище е граничният конфликт с Индия, който има своите корени в колониалната епоха. Все още съществува потенциал за опасна ескалация поради липсата на възпиращи механизми и взаимно недоверие.

Западните експерти включват сред рисковете хипотетичната руска атака срещу балтийските държави, която ще постави на изпитание НАТО.

А в Северна Корея анализатори казват, че нестабилността на управлението на Ким Чен-ун и зависимостта от ядрени оръжия правят кризата трудна за прогнозиране.

