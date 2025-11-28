Скандал! Министър от Скопие пищи за европейски натиск върху София

Вицепремиерът и министър на транспорта на Северна Македония Александър Николоски демонстративно отхвърли призивите за конституционни промени, затъвайки отново в познатата реторика за "български диктат". Политическата незрялост на Скопие е очевидна: вместо да изпълни поетите ангажименти, министърът открито моли "по-могъщи" държави от ЕС да упражнят натиск върху София.

Твърдо "Не" на промените под "диктат"

По думите на Николоски ВМРО-ДПМНЕ ясно е заявила позицията си, че не приема промени в конституцията "под български диктат". Той настоява, че македонският език има "уникалност" и се оплака от опити "историята да се превърне в основен инструмент за блокиране на преговорите".

Списък с едностранни български "провали"

Министърът нагло прехвърли вината, заявявайки: "Ясно заявихме, че България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и че настояваме тя да ги прилага." В същия дух той поиска България да признае македонско малцинство, което да бъде част от Съвета на националните малцинства, какъвто има в България. Николоски накрая повтори, че позициите им са ясни и не са казали нищо различно от това, което са твърдели и като опозиция.

Молба за външен натиск и търсене на спасител

Според Николоски изходът от ситуацията за Северна Македония е в "новата вълна на оптимизъм по отношение на разширяването, който преобладава в ЕС, поради ситуацията с Украйна". Той открито призна, че търси външна намеса: "Не казвам Европейската комисия, не казвам Брюксел, казвам няколко по-големи и по-могъщи държави, които са членове на Европейския съюз, да се съгласят на разширяване и ако се съгласят да окажат натиск върху България да не ни блокира..." Министърът заключи, че "в София няма воля за деблокиране на процеса".

Игнориране на германския призив и вътрешна нестабилност

Вместо да приеме призива на германския министър Йохан Вадефул, че напредъкът с България е "особено важен за по-нататъшен успех", Николоски коментира, че предишното правителство в Скопие е поддържало отношения със София, но нищо не е постигнато. Министърът си позволи и да коментира вътрешната политика на България, заявявайки, че протестите в София показват нестабилна ситуация, а по време на избори "македонският въпрос е много привлекателен за определени политически елити". Той повтори, че за деблокиране на евроинтеграцията е необходим натиск от "няколко сериозни държави-членки на ЕС" върху София.

Без съмнения, според Николоски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, европейският комисар Марта Кос и председателят на Европейския съвет Антонио Коща искат Северна Македония да започне преговори "утре". Въпросът обаче е дали тези, които "наистина имат силата", оказват натиск върху България, или не, заяви той.

