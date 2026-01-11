Нечовешки студ скова Европа

Хиляди туристи останаха блокирани в Северна Финландия, след като летище Китиле преустанови обслужването на полети заради екстремно ниски температури.

Живакът на термометрите падна до –37°C, което направи невъзможно обезледяването на самолетите и нормалната работа на аерогарата, съобщиха финландски медии.

Според Финландския институт по метеорология, студът ще се задържи и през следващите дни, като температурите в района на Лапландия могат да паднат до около –40°C.

Макар жителите на страната да са свикнали със сурови зими, тазгодишната вълна от студ е сред най-тежките за последните години и засяга големи части от Северна, Централна и Източна Европа.

Снеговалежите, силният вятър и заледените пътища затрудняват пътуванията в много държави.

В Германия, влаковете продължават да закъсняват или да се отменят, след като железопътният оператор „Дойче Бан“ спря движението в северните райони на страната. В провинция Северен Рейн-Вестфалия училищата преминават към онлайн обучение заради риск от поледици.

В балтийските държави Литва и Естония шофьорите са призовани да избягват пътувания, освен при спешна необходимост, заради очаквани виелици. В Латвия е обявено предупреждение за обилни снеговалежи в западната част на страната.

Суровото зимно време вече оказва сериозно влияние върху транспорта и ежедневието в големи части от Европа, като властите предупреждават, че условията ще останат опасни и през следващите дни.

