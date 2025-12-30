Хаос в Европа, спряха ключови влакове

Пълен хаос с пътуванията в Европа се случва ден преди настъпването на Новата година.

Международната високоскоростна железопътна услуга Eurostar, която свързва Великобритания с Франция, Белгия и Нидерландия, призова пътниците да не използват нейните услуги поради проблеми с тока в тунела под Ламанша.

Това съобщава The Guardian.

Отбелязва се, че Eurostar излиза с апел към всички свои пътници да отложат пътуването си за друга дата поради проблеми с тока и "повреда на влака Le Shuttle", който е заседнал в тунела.

Компанията призова пътниците да не идват на гарата, ако вече нямат билет, и предупреди, че разписанието няма да бъде спазено – има сериозно забавяне или отменяне в последния момент.

Шест влака, които трябваше да тръгнат от гара Сейнт Панкрас в Лондон, както и от Брюксел и Париж, вече са отменени.

Говорител на Eurostar не каза на Reuters кога влаковете ще бъдат възобновени и отказа да каже колко пътници са засегнати.

Както компанията съобщи пред AFP, всички пътувания до и от Лондон са спрени до второ нареждане.

"Имаше проблем с електрозахранването в тунела под Ламанша, след което совалковият влак спря там", каза говорител на Eurostar.

Според уебсайта на компанията, броят на отменените влакове, които трябваше да преминат през тунела под Ла Манша на 30 декември, се е увеличил до 18.

