Британският премиер готви отбранителен алианс на Запада

Британският премиер Киър Стармър се готви да предложи създаването на многонационална отбранителна инициатива между Великобритания и западните ѝ съюзници - ход, който може да промени начина, по който Европа се въоръжава. Идеята предвижда съвместно закупуване на оръжия и координирани усилия за намаляване на разходите за въоръжаване, съобщи "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс.

Очаква се Стармър да представи инициативата по време на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността, позовавайки се на източници от британското правителство. Според публикацията премиерът ще използва форума, за да постави въпроса за по-дълбока интеграция в отбранителната политика на западните държави.

В речта си утре Стармър ще изложи визията си за бъдещето на европейската сигурност и ще настоява за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната. От канцеларията му съобщиха, че се предвиждат срещи с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, което подсказва стремеж за координация на най-високо ниво.

Мюнхенската конференция по сигурността започва днес и ще продължи до неделя. Форумът традиционно събира водещи световни лидери, военни и експерти по сигурността, а тази година акцентът е поставен върху бъдещето на европейската отбрана и трансатлантическите отношения.

