Йотова с твърда позиция! Неотменимо условие за Скопие
Вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е неотменимо условие за нейното европейско членство, отсече президентът
Следете всички новини, анализи и коментари за Мюнхенска Конференция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е неотменимо условие за нейното европейско членство, отсече президентът
Ще разговаря с Николай Младенов - върховен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от Тръмп
Киър Стармър ще лансира в Мюнхен идея за общи оръжейни покупки
Президент, премиер и военен елит на страната се включват във форума за глобалната сигурност
Германия изтръпна, Китай и Русия добавиха щипка сол
И украинският президент иска мир
Разговаря с шестима външни министри
Част от демонстрациите бе жива верига в центъра на южния германски град, в която се включиха 500 души