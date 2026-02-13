Йотова на Мюнхенската конференция. Знакови срещи

Президентът Илияна Йотова пристигна на работно посещение във Федерална република Германия за участие във форума, в който се очаква да се включат близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят. В рамките на събитието се предвижда днес и утре българският президент да проведе редица срещи. Това съобщиха от прессекретариата на президента.

По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com