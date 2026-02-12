Йотова: Няма да нося отговорност за кабинета, ще бъда коректив!

Аз няма да нося отговорност за този кабинет, по-скоро ще бъда негов коректив в два аспекта. Първо - ако виждам, че дейността му въпреки постоянно действащото НС не работи за интересите на България, на висок глас ще кажа своите критики. На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт. Ще дам гласност на всеки един сигнал. Това каза президентът Илияна Йотова на брифинг на „Дондуков“ 2, след като връчи на Андрей Гюров мандата за съставяне на служебно правителство.

Вярвам на г-н Гюров, но за доверие е още много рано да се говори, посочи Йотова в отговор на въпрос.

"Президентът е в правото си да върне списъка на служебния кабинет, ако в него види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани. Дълбоко съм убедена, и вярвам, че няма да стигнем дотам", коментира Йотова на въпрос дали е възможно да не издаде указ за назначаването на кабинета "Гюров".

"Не бих искала да видя в служебния кабинет компрометирани хора, които ще изместят акцента на политическата кампания за доброто на България, а цялата кампания отиде за скандали и замеряне с компромати. Вторият аргумент, с който бих върнала списъка на кабинета, е ако видя хора, които не биха се справили с важни ситуации", категорична бе тя.

Аз не смятам, че господин Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години", посочи Йотова.

"Защо се спрях на Андрей Гюров - единствено той подаде оставка от заемания пост като подуправител на Българска народна банка (БНБ)", посочи държавният глава.

Йотова отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция. "Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство", добави тя.

Според Илияна Йотова вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, днес изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията.

"Промените в Конституцията оставиха без избор президентската институция. Целта беше да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на Конституцията, с европейското право за разделение на властите. Всеки кандидат (за служебен премиер- бел. ред.), беше предварително избран от Народното събрание, от политическо мнозинство, което доведе до политическа поляризация. Вместо до най-подходящия за този пост в тази кризисна ситуация, днес изборът се сведе до това дали да бъде от статуквото или опозицията, това е вечната дискусия за съжаление", каза Йотова в началото на изявлението си пред медиите.

Ако Андрей Гюров върне папката с мандата изпълнена за срока от 1 седмица, който му дадох, ще издам указ за изборите на 19 февруари. Така вотът за парламент ще е на 19 април, съобщи Илияна Йотова. И допълни, че ще настоява служебният кабинет да положи клетва пред народното събрание.

Тя съобщи неотложните задачи през служебния кабинет. Преди всичко незабавни мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата при бюджет, който не е в евро, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая "Петрохан", изпълнение на ангажиментите към нашите международни партньори, изброи държавният глава.

Йотова разказа как са протекли и разговорите й с десетимата кандидати за служебен премиер от т.нар. домова книга.

"Всеки излагаше аргументи, които показваха несъвместимостта на заемания им пост с поста на премиер. Говориха открито и за конфликт на интереси. Част от тях се отказаха, защото виждаха ясно несъвместимостта не само с българското законодателство, но и с европейското законодателство и правила. Други добре разбираха ситуацията, но казаха, че изпълняват конституционния си ангажимент", каза Йотова.

Тя определи разговорите си с кандидатите от домовата книга като много съдържателни и важни, и благодари на всеки от тях.

"Андрей Гюров единствено подаде оставка от заемания пост като подуправител на БНБ. Отпадат съмненията за конфликт на интереси. Не подлагам останалите институции - БНБ, Омбудсман и Сметна палата, на съмнения за политическа обвързаност и искрено им желая успех. Те са със сравнително нови управленски екипи и имат много важни задачи пред себе си", обясни тя защо се е спряла именно на Гюров.

Държавният глава съобщи, че секретарят по вътрешна политика Николай Копринков вече не е част от екипа й.

"Не ми остана време да се огледам, буквално. От първия ден трябваше да започна с разговорите с кандидатите за служебен премиер. В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция", допълни тя.

За наложеното вето върху промените в Изборния кодекс, Илияна Йотова заяви: "9 години и аз и президентът Радев се срещахме няколко пъти на месец с представители на българските общности зад граница. Видяхме неизмерима любов към България. В голямата си част те искат страната ни да се развива, да бъде една от първите в общото ни европейско семейство. Голяма част сънародниците ни зад граница имат тук роднини, никак не им е все едно какво се случва в държавата. Има много сериозна заявка да дойдат, да се върнат, да работят за България". Йотова категорично подчера, че за нея правото на гласуване е най-важно и определя демокрацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com