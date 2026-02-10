Ето как е регистрирано НПО-то на Калушев. Следите водят към... (ДОКУМЕНТИ)

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди проверка на Агенция по вписванията по повод регистрацията на неправителствената организация на тартора на "рейнджърите от хижа Петрохан" - вече покойният Ивайло Калушев. Става въпрос за сдружението с нестопанска цел "Национална агенция за контрол на защитените територии".

"Труд news" разпространи Справка за запазване на фирма/наименование на ЮЛНЦ, Протокол от учредителното събрание на Сдружението с нестопанска цел "Национална агенция за контрол на защитените територии", Устава на сдружението, Указанията от Агенцията по вписванията и други.

Събраната документация показва че, че цялата процедура по регистрацията на НАКЗТ е извършена по времето на Надежда Йорданова - министър на правосъдието в периода 13 декември 2021 – 2 август 2022. На 13 декември 2021 г. Йорданова е избрана от XLVII народно събрание за министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков. Тя е член на Изпълнителния съвет на партия "Да, България!".

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието.

Хронологията

На 06.01.2022 г. в 10:29 ч. длъжностно лице с име Бойка (посочвамe малкото име на лицето с оглед спазване на Закона за защита на личните данни) е удостоверило запазване на наименованието на сдружението "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии". Казано на разбираем език, длъжностното лице Бойка е проверило документите, които съпътстват производството по запазване на име на фирма и го е запазила. Заявлението за запазване на фирма вх. номер е 20220105141001, предаде "Труд news".

Протоколът от учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел "Национална агенция за контрол на защитените територии" е от 10.01.2022 г.

51-годишният Ивайло Калушев и откритият мъртъв до хижа "Петрохан" 49-годишен Ивайло Иванов са съоснователи на сдружение "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии" със седалище и адрес на управлението: гр. София, п.н.1680, ул. Борово 59.

Първите избрани членове на Управителния съвет са: Ивайло Валентинов Иванов, роден през 1976 година, Ивайло Георгиев Калушев, роден през 1974 година и Николай Николаев Златков, роден през 2003 година. С днешна дата и тримата не са сред живите.

Вписани като учредители на неправителствената организация са майката на Ивайло Калушев проф. Стилияна Димитрова и съпругът й - художникът Николай Майсторов. Останалите четирима са вече покойните Калушев, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

На 12. 01.2022 г. длъжностно лице на име Любомира (отново посочвамe малкото име на лицето с оглед спазване на Закона за защита на личните данни) е издало Указания от Агенцията по вписванията с номер: 202220222273922/12.012022 и по повод на заявление вх. № 20220111173922 / 11.01.2022г. от Милена ...... на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ дава указания за допускане на вписване на първоначална регистрация на:

1. ЕИК/ПИК:

2. Фирма/Наименование: Национална агенция за контрол на защитените територии

3. Правна форма: Сдружение

4. Изписване на чужд език: National Protected Areas Control Agency, Non-profit association

5. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ

гр. София 1680, Област София (столица);

Община Столична, Район р-н Красно село, ул.Борово, № 59

..... На основание чл.22 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ следва да се представят: решението за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола; препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

Указанията следва да бъдат изпълнени до изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Подписано с електронен подпис от длъжностно лице: Любомира...

Представляващ сдружението е Ивайло Валентинов Иванов, ЕГН 76....... , държава: БЪЛГАРИЯ Длъжност: Председател на Управителния съвет

Наименование на органа на управление: Управителен съвет

Начинът, по който се определя мандатът: пет години

В него влизат:

Николай Николаев Златков, ЕГН 03........, държава: БЪЛГАРИЯ

Ивайло Георгиев Калушев, ЕГН 74......., държава: БЪЛГАРИЯ

Ивайло Валентинов Иванов, ЕГН 76.........., държава: БЪЛГАРИЯ

Доклад за дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" за периода февруари 2022 - декември 2022

В Доклад за дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" за периода февруари 2022 - декември 2022 в дял "Обща информация" - База за подготовка на рейнджъри и планински патрули пише:

"НАКЗТ поддържа планинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, в сърцето на Западна Стара планина, район който попада в граничната зона по българо-сръбската граница и където официално са създадени няколко защитени зони по двете европейски директиви за защита на местообитанията и птиците (Защитена зона BG 00001040№ "Западна Стара планина и Предбалкан", Защитена зона BG 0002005 "Понор" и защитена зона BG 000202 "Западен Балкан".

Съоръжението е в Петрохан и е основна оперативна база".

"В дял "Обща информация" - База за подготовка на рейнджъри и планински патрули четем:

"Сдружение НАКЗТ се финансира от честни средства и от дарения на фирми и граждани, които допринасят за това да изпълняваме дейностите и целите си. Сдружението организира две нарочни кампании по набиране на средства за отчетния период, както и активно следим за възможно финансиране от нови източници. Същевременно за установяване на въздушното наблюдение в зоната и помощ от кризисни ситуации беше дарението на високотехнологичен дрон за целите на Сдружението. НАКЗТ не е получавала публични средства.

Бел. ред.: Онлайн достъп до документи в Агенцията по вписванията (Имотен и Търговски регистър) имат всички физически и юридически лица след регистрация и идентификация (КЕП или ПИК на НОИ) eufunds. Услугите включват справки за имоти, лица, електронни партиди и документи, достъпни чрез единния портал Агенция по вписванията.

Източник: "Труд news"

