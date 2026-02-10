Нови разкрития! Калушев и Иванов с разрешителни за оръжие при Бойко Рашков

Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са получили разрешителните си за оръжие в мандата на Бойко Рашков. Николай Златков е взела разрешителното си през 2023 г. Това става ясно от нови подробности по аферата "Петрохан", изесени днес от прокуратурата.

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. И Златков, както другарите си, е отговарял на законовите изисквания.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство, пишат още от прокуратурата.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт". В кемпера е намерен и един пистолет „Глок". По данни на ГД „Национална полиция"-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии", нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.





